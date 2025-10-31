Подробности отказа Станковича сборной Сербии

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович действительно отказал сборной Сербии.

Об этом рассказал сербский инсайдер Мирко Миркович.

«Станкович был в списке кандидатов на роль главного тренера сборной Сербии, федерация футбола хотела его назначения, но Деян отказался, а потом сделал это публично в интервью, заявив, что хочет тренировать «Спартак».

Только после этого был выбран Велько Паунович», – сказал Миркович.