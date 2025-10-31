Подробности отказа Станковича сборной Сербии

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович действительно отказал сборной Сербии.
Об этом рассказал сербский инсайдер Мирко Миркович.
«Станкович был в списке кандидатов на роль главного тренера сборной Сербии, федерация футбола хотела его назначения, но Деян отказался, а потом сделал это публично в интервью, заявив, что хочет тренировать «Спартак».
Только после этого был выбран Велько Паунович», – сказал Миркович.
- «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ с 22 очками в 13 турах.
- Москвичи уже несколько недель думают над увольнением Станковича.
- 2 ноября «Спартак» сыграет в 14-м туре РПЛ с «Краснодаром».
