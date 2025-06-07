Составы команд
Латвия
Латвия
3-5-1-1
23
Матревикс
3
Ягодинскис
2
Балодис
19
Тонисевс
7
Дашкевичс
16
Яунземс
16
10
Вапне
21
Мельникс
15
Зеленковс
19
Регза
3-1-1-5
23
Джафаров
4
Мустафазаде
2
Дашдамиров
14
Бадалов
8
Махмудов
16
Нуриев
7
Байрамов
19
Ахундзаде
10
Эмрели
24
3
Джафаргулиев
Остались в запасе
Латвия
Азербайджан
12
Френкс Оролс
ВР
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
5
Антонис Черномордис
ЦЗ
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
6
Кристерс Тоберс
ЛП
7
Kristaps Grabovskis
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
8
Ренарс Варславанс
ПВ
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
4
Vjačeslavs Isajevs
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
12
Айдын Байрамов
ВР
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
21
Замик Алиев
ЦЗ
21
Мерт Челик
ЦЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
11
Khayal Aliyev
ЦП
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
15
Shahin Shahniyarov
ЦП
24
Rauf Rustamli
ЦП
11
Анатолий Нуриев
АП
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
12
Френкс Оролс
ВР
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
5
Антонис Черномордис
ЦЗ
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
6
Кристерс Тоберс
ЛП
7
Kristaps Grabovskis
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
8
Ренарс Варславанс
ПВ
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
4
Vjačeslavs Isajevs
ЦФ
Остались в запасе
12
Айдын Байрамов
ВР
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
21
Замик Алиев
ЦЗ
21
Мерт Челик
ЦЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
11
Khayal Aliyev
ЦП
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
15
Shahin Shahniyarov
ЦП
24
Rauf Rustamli
ЦП
11
Анатолий Нуриев
АП
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Латвия - Азербайджан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Латвия против Азербайджана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 июня в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Латвия – Азербайджан
- Прямая трансляция матча будет проходить в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»