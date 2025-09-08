9 сентября на Arena Kombëtare в Тиране Албания примет Латвию в 6-м туре европейской квалификации чемпионата мира. Хозяева держатся в плотной борьбе за путeвки, цепляясь за очки серией без поражений в отборе, а гости пытаются разорвать затянувшуюся безвыигрышную полосу. Матч выглядит малорезультативным по вывеске и контексту: обе команды осторожно управляют рисками, ценят первый гол и неохотно раскрываются ранним прессингом, особенно в официальных играх.

Албания

Команда собрала 5 очков после четырeх туров и идeт третьей, сохраняя хорошие шансы на скачок вверх. В отборе у Албании прочная оборона и аккуратная работа в переходных фазах: за последние пять матчей – всего 3 пропущенных при 5 забитых. Серия без поражений в квалификации отражает возросшую организованность в низком блоке и дисциплину при стандартах. В атаке ставка на рациональность: ударные отрезки команда включает точечно, используя фланговые подключения и полупространства. Лучший бомбардир Байрами (5 голов в 21 игре за сборную) добавляет угроза со «стандартов» и дальних.

Латвия

После четырeх туров у Латвии 4 очка и четвeртая позиция, но безвыигрышная серия в отборе и проблемы с созиданием давят на команду. За последние пять встреч – всего 2 забитых и 5 пропущенных, причeм в квалификации латвийцы стабильно допускают моменты в середине второго тайма. При этом структура обороны в своей штрафной стала плотнее, что держит тоталы низкими. Шитс – самый результативный на коротком отрезке (2 гола в 6 матчах), но сборной не хватает адресной поддержки из глубины и темпа в переходах, из-за чего контратаки часто гаснут до финального паса.

Факты о командах

Албания

5 очков после 4 туров; серия без поражений в квалификации

5 забитых и 3 пропущенных в 5 последних матчах

Надeжная игра в низком блоке, минимум ошибок в штрафной

Победа 1:0 в товарищеском матче 4 сентября усилила уверенность

Латвия

4 очка после 4 туров; серия без побед в квалификации

2 забитых и 5 пропущенных в 5 последних матчах

Пропускает в отборе три игры подряд

Упор на компактность и стандарты, но мало качества в завершающей стадии

Прогноз на матч

Албания системнее и прагматичнее на текущем отрезке: дома команда аккуратно «душит» ритм, выжидая окно для первого гола, после чего сушит игру контролем без лишних рисков. Латвия компенсирует ограничения дисциплиной, но испытывает дефицит скорости и точности в последней трети. Базовый сценарий – умеренный темп, приоритет безопасности и низкий суммарный xG. При текущей форме и профиле соперников логично опираться на успех хозяев при сдержанном тотале. Наиболее взвешенные рынки: победа Албании, тотал меньше, а также ставка против гола гостей с учeтом их скромной результативности на выезде.

