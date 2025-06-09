10 июня на стадионе «Сконто» в Риге сборная Латвии примет Албанию в рамках 4-го тура квалификации чемпионата мира. Обе команды ищут результат: хозяевам нужно оправдать надежды после ничьей с Азербайджаном, а албанцы пытаются закрепиться в первой двойке группы. Матч обещает быть вязким и с минимальным числом голевых моментов.

Латвия

Сборная Латвии набрала 3 очка в трeх турах, обыграв Андорру (1:0) и уступив Англии (0:3). В последней игре команда сыграла нулевую ничью с Азербайджаном, подтвердив проблемы в атаке. В последних пяти матчах латвийцы забили всего два мяча – в среднем по 0.40 за игру. В защите команда действует неудачно, пропуская 1.20 гола за матч, но при этом играет организованно против соперников схожего уровня. Лучший бомбардир – защитник Даниэлс Балодис с одним голом за 13 матчей, что иллюстрирует слабость атакующего звена. Надежда латвийцев – на плотную оборону и стандарты.

Албания

Албанцы занимают второе место в группе с четырьмя очками. Команда уверенно обыграла Андорру (3:0), уступила Англии (0:2) и сыграла вничью с Сербией (0:0). Албания забивает в среднем по 0.80 гола за матч в последних пяти встречах – скромный показатель, но оборона остаeтся сильной стороной коллектива: только четыре пропущенных мяча за те же пять матчей. Главной фигурой остаeтся полузащитник Недим Байрами, забивший 5 голов в 19 играх. Албанцы умеют сушить игру и на выезде, и дома, что может сыграть ключевую роль в матче с неэффективной атакой Латвии.

Факты о командах

Латвия

В последних 5 матчах забила только 2 мяча (0.40 за игру).

Пропускает 6 мячей в 5 матчах (1.20 за игру).

Победа в 1 из последних 5 игр – против Андорры.

Главный бомбардир – защитник с 1 мячом.

Нулевая ничья в последнем матче с Азербайджаном.

Албания

Набрала 4 очка в 3 турах и занимает 2 место в группе.

Пропускает 0.80 гола за игру в последних 5 матчах.

Забивает также 0.80 за матч.

Не проигрывает в последних матчах с соперниками уровня Латвии.

Байрами – 5 голов в 19 матчах, лидер атаки.

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 1 Забитых мячей 1 1 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа Самая крупная ничья: 1:1 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур Латвия 1 : 1 Албания

Прогноз на матч

Матч обещает быть осторожным: обе команды не блещут результативностью, предпочитая игру от обороны. Албания имеет более сбалансированный состав и надeжную защиту, что делает еe фаворитом, пусть и не безоговорочным. Латвия может навязать борьбу, но едва ли сможет реализовать даже редкие моменты. Албания будет владеть инициативой, но ставка делается на минимализм: один гол – вероятная граница продуктивности этой встречи.

Точный счeт: 0:1 в пользу Албании

Рекомендованные ставки: