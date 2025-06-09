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Прогноз на точный счёт матча Латвия – Албания: квалификация ЧМ, 10 июня 2025 года

09 июня 2025 10:03
Латвия - Албания
10 июн. 2025, вторник 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 4 тур
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6.00
Точный счёт 0:1 в пользу Албании
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10 июня на стадионе «Сконто» в Риге сборная Латвии примет Албанию в рамках 4-го тура квалификации чемпионата мира. Обе команды ищут результат: хозяевам нужно оправдать надежды после ничьей с Азербайджаном, а албанцы пытаются закрепиться в первой двойке группы. Матч обещает быть вязким и с минимальным числом голевых моментов.

Латвия

Сборная Латвии набрала 3 очка в трeх турах, обыграв Андорру (1:0) и уступив Англии (0:3). В последней игре команда сыграла нулевую ничью с Азербайджаном, подтвердив проблемы в атаке. В последних пяти матчах латвийцы забили всего два мяча – в среднем по 0.40 за игру. В защите команда действует неудачно, пропуская 1.20 гола за матч, но при этом играет организованно против соперников схожего уровня. Лучший бомбардир – защитник Даниэлс Балодис с одним голом за 13 матчей, что иллюстрирует слабость атакующего звена. Надежда латвийцев – на плотную оборону и стандарты.

Албания

Албанцы занимают второе место в группе с четырьмя очками. Команда уверенно обыграла Андорру (3:0), уступила Англии (0:2) и сыграла вничью с Сербией (0:0). Албания забивает в среднем по 0.80 гола за матч в последних пяти встречах – скромный показатель, но оборона остаeтся сильной стороной коллектива: только четыре пропущенных мяча за те же пять матчей. Главной фигурой остаeтся полузащитник Недим Байрами, забивший 5 голов в 19 играх. Албанцы умеют сушить игру и на выезде, и дома, что может сыграть ключевую роль в матче с неэффективной атакой Латвии.

Факты о командах

Латвия

  • В последних 5 матчах забила только 2 мяча (0.40 за игру).
  • Пропускает 6 мячей в 5 матчах (1.20 за игру).
  • Победа в 1 из последних 5 игр – против Андорры.
  • Главный бомбардир – защитник с 1 мячом.
  • Нулевая ничья в последнем матче с Азербайджаном.

Албания

  • Набрала 4 очка в 3 турах и занимает 2 место в группе.
  • Пропускает 0.80 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Забивает также 0.80 за матч.
  • Не проигрывает в последних матчах с соперниками уровня Латвии.
  • Байрами – 5 голов в 19 матчах, лидер атаки.

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
Латвия
1 : 1
10.06.2025
Албания

Прогноз на матч

Матч обещает быть осторожным: обе команды не блещут результативностью, предпочитая игру от обороны. Албания имеет более сбалансированный состав и надeжную защиту, что делает еe фаворитом, пусть и не безоговорочным. Латвия может навязать борьбу, но едва ли сможет реализовать даже редкие моменты. Албания будет владеть инициативой, но ставка делается на минимализм: один гол – вероятная граница продуктивности этой встречи.

Точный счeт: 0:1 в пользу Албании

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:1 в пользу Албании – коэффициент 6.00
  • Победа Албании – коэффициент 1.85
  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.50
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.60

6.00
Точный счёт 0:1 в пользу Албании
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Автор: Мещеряков Денис
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Албания Латвия
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