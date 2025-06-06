7 июня в 16:00 по московскому времени на стадионе «Сконто» в Риге сборные Латвии и Азербайджана проведут товарищеский поединок. Обе команды находятся не в лучшей форме, и эта встреча может стать для них возможностью вернуть уверенность перед официальными матчами.

Латвия

Сборная Латвии выиграла только одну из последних пяти игр – на выезде с минимальным счeтом против Андорры. Остальные матчи завершились поражениями или ничьими. За пять встреч команда забила лишь трижды (в среднем 0.60 гола за игру), пропустив семь мячей (1.40 за игру). Особенно тревожит оборона – Латвия пропускает в четырeх последних матчах подряд. При этом уровень соперников был разным – от топовой Англии до скромных Фарер. Это говорит о структурных проблемах в защите.

Азербайджан

Сборная Азербайджана в ещe более тяжeлом положении. Команда проиграла три последних матча, в том числе – с разгромом от Швеции (0:6) и не забила ни одного мяча в двух последних играх. За пять матчей у азербайджанцев всего один гол и 14 пропущенных, что даeт тревожную статистику – 2.80 пропущенных в среднем за игру и всего 0.20 забитых. Единственная ничья за этот отрезок – против Эстонии (0:0). Форма команды вызывает серьeзные вопросы, особенно в обороне.

Факты о командах

Латвия

Не выигрывает в четырeх подряд товарищеских матчах.

Пропускает в четырeх последних играх в этом турнире.

В пяти последних матчах забила 3 и пропустила 7 голов.

Азербайджан

Проигрывает три последних матча подряд.

Пропускает в каждом из пяти последних матчей, в среднем – 2.80 гола.

Забивает крайне редко – один гол за пять матчей.

Личные встречи 0% (0) 50% (1) 50% (1) 1 Забитых мячей 3 0.5 В среднем за матч 1.5 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 1:3 Товарищеские матчи. Сборные, Латвия 0 : 0 Азербайджан Товарищеские матчи. Сборные, Латвия 1 : 3 Азербайджан

Прогноз на матч

Исходя из текущей формы, Латвия выглядит более стабильной командой, несмотря на свои слабости. У сборной есть хоть какая-то острота в атаке и определeнный уровень дисциплины в обороне. У Азербайджана ситуация критическая – игра в защите разваливается, нападение не функционирует.

Скорее всего, Латвия воспользуется домашним преимуществом и слабо организованной обороной соперника, чтобы одержать минимальную победу. Обе команды испытывают сложности с реализацией моментов, поэтому матч, вероятнее всего, получится малорезультативным.

Точный счeт: 1:0 в пользу Латвии

Рекомендованные ставки: