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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Латвия - Азербайджан
Латвия - Азербайджан: обзор матча 09 июня 2018
Латвия
09.06.2018, суббота, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 3
Завершен
Азербайджан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Латвия - Азербайджан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
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Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
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Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
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