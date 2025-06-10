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Отбор ЧМ-2026. Победы Сербии, Австрии и Румынии, Нидерланды забили 8 голов и другие результаты

10 июня, 23:45

Во вторник состоялись еще пять матчей европейского отборочного турнира ЧМ-2026.

Игра между Финляндией и Польшей была прервана во втором тайме из-за экстренной помощи болельщику при счете 2:1 в пользу финской команды. Позднее встречу доиграли – результат не изменился

В другом матче группы G Нидерланды нанесли сокрушительное поражение Мальте – 8:0.

В группе H Румыния и Австрия всухую победили Кипр и Сан-Марино соответственно.

В группе K Латвия и Албания сыграли вничью, а Сербия разгромила Андорру.

Отбор ЧМ-2026. Европа. 4-й тур

Нидерланды – Мальта – 8:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Депай (с пенальти), 9; 2:0 – Депай, 16; 3:0 – ван Дейк, 20; 4:0 – Симонс, 61; 5:0 – Мален, 74; 6:0 – Ланг, 78; 7:0 – Мален, 80; 8:0 – ван де Вен, 90+2.

Финляндия – Польша – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Похьянпало (с пенальти), 31; 2:0 – Каллман, 64; 2:1 – Кивиор, 69.

Румыния – Кипр – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Тэнасе, 43; 2:0 – Ман, 45+2.

Сан-Марино – Австрия – 0:4 (0:4)

Голы: 0:1 – Арнаутович, 3; 0:2 – Грегоритч, 11; 0:3 – Арнаутович, 15; 0:4 – Баумгартнер, 27.

Незабитый пенальти: нет – Арнаутович, 85.

Латвия – Албания – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Черномордис (в свои ворота), 29; 1:1 – Черномордис, 45+4.

Незабитый пенальти: Икаунекс, 21 – нет.

Сербия – Андорра – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Митрович, 12; 2:0 – Митрович, 24; 3:0 – Митрович (с пенальти), 53.

Календарь отбора ЧМ-2026

Турнирные таблицы отбора ЧМ-2026

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Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Сербия Андорра Латвия Албания Сан-Марино Австрия Румыния Кипр Нидерланды Мальта Финляндия Польша
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