Отбор ЧМ-2026. Победы Сербии, Австрии и Румынии, Нидерланды забили 8 голов и другие результаты

Во вторник состоялись еще пять матчей европейского отборочного турнира ЧМ-2026.
Игра между Финляндией и Польшей была прервана во втором тайме из-за экстренной помощи болельщику при счете 2:1 в пользу финской команды. Позднее встречу доиграли – результат не изменился
В другом матче группы G Нидерланды нанесли сокрушительное поражение Мальте – 8:0.
В группе H Румыния и Австрия всухую победили Кипр и Сан-Марино соответственно.
В группе K Латвия и Албания сыграли вничью, а Сербия разгромила Андорру.
Отбор ЧМ-2026. Европа. 4-й тур
Нидерланды – Мальта – 8:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Депай (с пенальти), 9; 2:0 – Депай, 16; 3:0 – ван Дейк, 20; 4:0 – Симонс, 61; 5:0 – Мален, 74; 6:0 – Ланг, 78; 7:0 – Мален, 80; 8:0 – ван де Вен, 90+2.
Финляндия – Польша – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Похьянпало (с пенальти), 31; 2:0 – Каллман, 64; 2:1 – Кивиор, 69.
Голы: 1:0 – Тэнасе, 43; 2:0 – Ман, 45+2.
Сан-Марино – Австрия – 0:4 (0:4)
Голы: 0:1 – Арнаутович, 3; 0:2 – Грегоритч, 11; 0:3 – Арнаутович, 15; 0:4 – Баумгартнер, 27.
Незабитый пенальти: нет – Арнаутович, 85.
Голы: 0:1 – Черномордис (в свои ворота), 29; 1:1 – Черномордис, 45+4.
Незабитый пенальти: Икаунекс, 21 – нет.
Голы: 1:0 – Митрович, 12; 2:0 – Митрович, 24; 3:0 – Митрович (с пенальти), 53.