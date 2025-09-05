6 сентября на стадионе «Даугава» в Риге состоится матч 5-го тура отборочного этапа чемпионата мира. Сборная Латвии на своeм поле примет одного из фаворитов группы – сборную Сербии. Обе команды продолжают борьбу за выход в финальную часть турнира, но находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Сербия уже демонстрирует стабильность и силу, тогда как Латвия пытается удержаться в середине таблицы.

Латвия

Сборная Латвии под руководством местного штаба показывает умеренно боевую форму. После трeх туров команда набрала 4 очка и занимает 4-е место в своей группе. В последнем туре латвийцы сыграли вничью с Албанией (1:1), а до этого выиграли у Андорры и проиграли Англии.

Ключевой проблемой Латвии остаeтся низкая результативность в атаке: всего 3 гола в 5 последних матчах, в среднем – 0.60 мяча за игру. При этом оборона команды не выдерживает давления более сильных соперников – 6 пропущенных за 5 встреч. Лишь однажды за последние пять матчей Латвия сохранила ворота в неприкосновенности. У команды нет ярко выраженных лидеров, и основная угроза исходит от форварда Дарио Шитса, забившего 2 гола в 5 матчах.

Сербия

Сербия уверенно движется к первой строчке группы, не проигрывая уже шесть матчей подряд. Команда занимает лидирующую позицию в отборочной группе, набрав 8 очков. В последних играх сербы обыграли Андорру (3:0), сыграли вничью с Албанией (0:0) и одержали победу над Австрией в Лиге наций.

Команда отличается высокой дисциплиной в обороне: всего 1 пропущенный мяч за 5 последних встреч, при этом Сербия не пропускает уже 3 матча подряд. В атаке Сербия полагается на опытнейшего форварда Александра Митровича, на счету которого 11 голов в 19 матчах. Несмотря на то, что команда забивает в среднем 1.20 гола за игру, эффективность действий в штрафной соперника остаeтся высокой, особенно против команд с уязвимой обороной.

Факты о командах:

Латвия

Не выигрывает в 3 из 4 последних матчей

В среднем: 0.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 4 из 5 последних матчей

Набрала 4 очка за 3 тура

Сербия

Не проигрывает в 6 матчах подряд

В среднем: 1.20 забито, 0.20 пропущено (последние 5 игр)

Три «сухих» матча подряд

Один из лучших показателей обороны в квалификации

Прогноз на матч Латвия – Сербия

Форма и уровень игры сборной Сербии заметно превосходят показатели Латвии. Даже несмотря на фактор домашнего поля у латвийцев, преимущество гостей очевидно. Сербия уверенно действует как в атаке, так и в обороне. Вероятнее всего, матч пройдeт под контролем гостей, и Сербия добьeтся победы с минимальным счeтом, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Учитывая низкую результативность Латвии, логичной выглядит ставка на нулевую активность хозяев в атаке.

Рекомендованные ставки: