Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Латвия – Сербия: прогноз и ставки на матч 6 сентября 2025 с коэффициентом 1.80

05 сентября 2025 9:32
Латвия - Сербия
06 сент. 2025, суббота 16:00 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа Сербии с форой -1
Сделать ставку

6 сентября на стадионе «Даугава» в Риге состоится матч 5-го тура отборочного этапа чемпионата мира. Сборная Латвии на своeм поле примет одного из фаворитов группы – сборную Сербии. Обе команды продолжают борьбу за выход в финальную часть турнира, но находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Сербия уже демонстрирует стабильность и силу, тогда как Латвия пытается удержаться в середине таблицы.

Латвия

Сборная Латвии под руководством местного штаба показывает умеренно боевую форму. После трeх туров команда набрала 4 очка и занимает 4-е место в своей группе. В последнем туре латвийцы сыграли вничью с Албанией (1:1), а до этого выиграли у Андорры и проиграли Англии.

Ключевой проблемой Латвии остаeтся низкая результативность в атаке: всего 3 гола в 5 последних матчах, в среднем – 0.60 мяча за игру. При этом оборона команды не выдерживает давления более сильных соперников – 6 пропущенных за 5 встреч. Лишь однажды за последние пять матчей Латвия сохранила ворота в неприкосновенности. У команды нет ярко выраженных лидеров, и основная угроза исходит от форварда Дарио Шитса, забившего 2 гола в 5 матчах.

Сербия

Сербия уверенно движется к первой строчке группы, не проигрывая уже шесть матчей подряд. Команда занимает лидирующую позицию в отборочной группе, набрав 8 очков. В последних играх сербы обыграли Андорру (3:0), сыграли вничью с Албанией (0:0) и одержали победу над Австрией в Лиге наций.

Команда отличается высокой дисциплиной в обороне: всего 1 пропущенный мяч за 5 последних встреч, при этом Сербия не пропускает уже 3 матча подряд. В атаке Сербия полагается на опытнейшего форварда Александра Митровича, на счету которого 11 голов в 19 матчах. Несмотря на то, что команда забивает в среднем 1.20 гола за игру, эффективность действий в штрафной соперника остаeтся высокой, особенно против команд с уязвимой обороной.

Факты о командах:

Латвия

  • Не выигрывает в 3 из 4 последних матчей
  • В среднем: 0.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 4 из 5 последних матчей
  • Набрала 4 очка за 3 тура

Сербия

  • Не проигрывает в 6 матчах подряд
  • В среднем: 1.20 забито, 0.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Три «сухих» матча подряд
  • Один из лучших показателей обороны в квалификации

Прогноз на матч Латвия – Сербия

Форма и уровень игры сборной Сербии заметно превосходят показатели Латвии. Даже несмотря на фактор домашнего поля у латвийцев, преимущество гостей очевидно. Сербия уверенно действует как в атаке, так и в обороне. Вероятнее всего, матч пройдeт под контролем гостей, и Сербия добьeтся победы с минимальным счeтом, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Учитывая низкую результативность Латвии, логичной выглядит ставка на нулевую активность хозяев в атаке.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Сербии с форой -1 – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал Латвии меньше 0.5 – коэффициент 1.95
  • Победа Сербии всухую – коэффициент 2.10

1.80
Победа Сербии с форой -1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Сербия Латвия
Другие прогнозы
05.09.2025
21:00
1.80
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния - Канада
Обе забьют
05.09.2025
21:45
1.80
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 5 тур
Словения - Швеция
Победа Швеции с форой (0)
05.09.2025
21:45
1.85
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 5 тур
Швейцария - Косово
Обе забьют
05.09.2025
21:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 5 тур
Греция - Беларусь
Победа Греции
05.09.2025
21:45
1.75
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 5 тур
Фарерские острова - Хорватия
Победа Хорватии с форой (-2)
05.09.2025
21:45
1.88
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 5 тур
Черногория - Чехия
Победа Чехии
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 