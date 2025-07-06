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Виллиаш-Боаш назначил нового тренера в «Порту»

6 июля, 14:20

«Порту» объявил о назначении нового главного тренера. Клуб возглавил 36-летний итальянец Франческо Фариоли. Контракт с ним подписан на 2 сезона – до июня 2027 года.

Фариоли, родившийся в Барге, Тоскана, начал карьеру с работы тренером вратарей в итальянских командах низших лиг – «Марджине Коперта», «Фортис Ювентус» и «Луккезе». Затем он переехал на Ближний Восток, где работал в академии Aspire и молодежных сборных Катара.

В конце 2017 года Фариоли вернулся в Италию и вошел в тренерский штаб Роберто Де Дзерби в «Беневенто» и «Сассуоло». Летом 2020 года он перебрался в Турцию, где впервые самостоятельно возглавил команды «Карагюмрюк» и «Аланьяспор».

В июле 2023 года он получил приглашение от «Ниццы». Успешные результаты во французской Лиге 1 привели его в Нидерланды. После одного сезона на посту тренера «Аякса» Фариоли переходит в «Порту».

Презентация Франческо Фариоли пройдет в понедельник в 12:00 в аудитории Жозе Мария Педроту на стадионе «Драгау». На ней будет присутствовать президент «Порту» Андре Виллаш-Боаш.

  • Франческо Фариоли стал главным тренером «Порту» в возрасте 36 лет.
  • Его тренерская карьера началась с работы тренером вратарей в 3 итальянских клубах.
  • Фариоли работал в тренерском штабе Роберто Де Дзерби в 2 итальянских командах – «Беневенто» и «Сассуоло».

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Источник: официальный сайт «Порту»
Португалия. Примейра Италия. Серия А Порту Виллаш-Боаш Андре Фариоли Франческо
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