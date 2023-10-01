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    • Тренер «Ниццы» прокомментировал поведение Бека-Бека, которого спасли от суицида

    Тренер «Ниццы» прокомментировал поведение Бека-Бека, которого спасли от суицида

    Главный тренер «Ниццы» Франческо Фариоли сделал заявление об инциденте с участием полузащитника Алексиса Бека-Бека.

    • Футболист угрожал спрыгнуть с моста высотой 100 метров.
    • Француза уже спасли – с ним работали сотрудники экстренных служб и клубный психолог.
    • Бека-Бека ранее выступал в РПЛ за «Локомотив».

    «Алексис в порядке, с ним работают. Благодарю нашего психолога Софи, которая последние три месяца заботилась об игроке. Не нужно прятаться, когда ты сталкиваешься с такими проблемами.

    Футболисты – такие же люди, как и мы. О подобных трудностях ранее говорили Тайсон Фьюри, Майкл Фелпс. Я прошу впредь уважать Бека-Бека как близкого человека, ему предстоит путь [по психологическому восстановлению]» – сказал Фариоли.

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    Источник: Midi Libre

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    01.10.2023 00:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +592

      odessakmv 1 октября, 01:20

      в ницце, получая миллионы за ногопинаниемяча наступила депрессия... нах назад на пальму. там даже не знают, что такое депрессия....

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