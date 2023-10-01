Тренер «Ниццы» прокомментировал поведение Бека-Бека, которого спасли от суицида

Главный тренер «Ниццы» Франческо Фариоли сделал заявление об инциденте с участием полузащитника Алексиса Бека-Бека.

Футболист угрожал спрыгнуть с моста высотой 100 метров.

Француза уже спасли – с ним работали сотрудники экстренных служб и клубный психолог.

Бека-Бека ранее выступал в РПЛ за «Локомотив».

«Алексис в порядке, с ним работают. Благодарю нашего психолога Софи, которая последние три месяца заботилась об игроке. Не нужно прятаться, когда ты сталкиваешься с такими проблемами.

Футболисты – такие же люди, как и мы. О подобных трудностях ранее говорили Тайсон Фьюри, Майкл Фелпс. Я прошу впредь уважать Бека-Бека как близкого человека, ему предстоит путь [по психологическому восстановлению]» – сказал Фариоли.