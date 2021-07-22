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  • Селюк – о приезде Яя Туре на тренировку «Ливерпуля»: «Возможно, он принесeт новшества в «Ахмат»

Селюк – о приезде Яя Туре на тренировку «Ливерпуля»: «Возможно, он принесeт новшества в «Ахмат»

22 июля 2021, 23:58
4

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на то, что член тренерского штаба «Ахмата» Яя Туре побывал на тренировке «Ливерпуля».

«Яя присутствовал на тренировке «Ливерпуля». Возможно, определeнные новшества он принесeт с собой в тренировочный процесс «Ахмата».

Талалаев не смог прийти на тренировку, а Яя, так как прошeл вакцинацию и имеет английский паспорт, посетил тренировку от штаба «Ахмата». Все остались довольны», – сказал Селюк.

  • «Ахмат» объявил о заключении контракта с ивуарийцем 14 июня.
  • Контракт Туре с клубом рассчитан на один год.
  • Он будет переводить всю свою зарплату в благотворительный фонд «Дети Чечни».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Ахмат Ливерпуль Туре Яя Клопп Юрген Селюк Дмитрий
Комментарии (4)
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BlackMurder
1627013625
А че дети только в Чечне? Прожиточный минимум ему хоть оставляйте 11 тыщ, должно хватить на месяц.
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paracetamol
1627019871
Без Селюка не обошлось!
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Hektor 84
1627031194
За российское гос бабло что угодно можно!
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Soccerdealer63
1627119139
Несложно! Главное футбольное новшевство для Ахмата после после посещения тренировки Ливерпуля: свободные выборы в республике, многопартийность, сменяемость власти, независимый суд, демилитаризация, либерализация и демонополизация в экономике, реальный запрет коррупции.
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