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    Селюк – о приезде Яя Туре на тренировку «Ливерпуля»: «Возможно, он принесeт новшества в «Ахмат»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на то, что член тренерского штаба «Ахмата» Яя Туре побывал на тренировке «Ливерпуля».

    «Яя присутствовал на тренировке «Ливерпуля». Возможно, определeнные новшества он принесeт с собой в тренировочный процесс «Ахмата».

    Талалаев не смог прийти на тренировку, а Яя, так как прошeл вакцинацию и имеет английский паспорт, посетил тренировку от штаба «Ахмата». Все остались довольны», – сказал Селюк.

    • «Ахмат» объявил о заключении контракта с ивуарийцем 14 июня.
    • Контракт Туре с клубом рассчитан на один год.
    • Он будет переводить всю свою зарплату в благотворительный фонд «Дети Чечни».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    22.07.2021 23:58
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