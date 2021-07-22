Селюк – о приезде Яя Туре на тренировку «Ливерпуля»: «Возможно, он принесeт новшества в «Ахмат»

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на то, что член тренерского штаба «Ахмата» Яя Туре побывал на тренировке «Ливерпуля».

«Яя присутствовал на тренировке «Ливерпуля». Возможно, определeнные новшества он принесeт с собой в тренировочный процесс «Ахмата».

Талалаев не смог прийти на тренировку, а Яя, так как прошeл вакцинацию и имеет английский паспорт, посетил тренировку от штаба «Ахмата». Все остались довольны», – сказал Селюк.