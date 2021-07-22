Селюк – о приезде Яя Туре на тренировку «Ливерпуля»: «Возможно, он принесeт новшества в «Ахмат»

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на то, что член тренерского штаба «Ахмата» Яя Туре побывал на тренировке «Ливерпуля».
«Яя присутствовал на тренировке «Ливерпуля». Возможно, определeнные новшества он принесeт с собой в тренировочный процесс «Ахмата».
Талалаев не смог прийти на тренировку, а Яя, так как прошeл вакцинацию и имеет английский паспорт, посетил тренировку от штаба «Ахмата». Все остались довольны», – сказал Селюк.
- «Ахмат» объявил о заключении контракта с ивуарийцем 14 июня.
- Контракт Туре с клубом рассчитан на один год.
- Он будет переводить всю свою зарплату в благотворительный фонд «Дети Чечни».
Источник: «Чемпионат»