Туре: «Всю зарплату в «Ахмате» буду переводить в благотворительный фонд «Дети Чечни»

Тренер «Ахмата» Яя Туре сообщил, что не будет получать деньги за работу. Они будут уходить на благотворительность.

– Вы сказали, что деньги – это не главное. Правда, что вы будете переводить всю зарплату на благотворительность в фонд «Дети Чечни»?

– Да, это правда. Я жду своего приезда в республику, хочу посмотреть город. Хочу помогать ребятишкам, хочу показать, что страсть к футболу может привести в очень далекие места. Мне как мусульманину это очень важно. На этот раз пятничную молитву я пропускать не буду.

– Правда ли, что вы советовались с Мохамедом Салахом перед тем, как принять предложение «Ахмата»? Его позитивный отклик по Грозному повлиял на твое решение?

– Да, был такой разговор. Ну и мнение родственников сыграло свою роль. Для меня это не просто футбол, это что-то выше. Я надеюсь, что все пойдет по плану, и я буду делиться позитивом. С нетерпением жду приезда в Грозный.

«Ахмат» объявил о заключении контракта с ивуарийцем 14 июня.

Контракт Туре с клубом рассчитан на год.

В сезоне-2020/21 чеченская команда финишировала в РПЛ на 11-м месте.

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