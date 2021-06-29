Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    Туре: «Всю зарплату в «Ахмате» буду переводить в благотворительный фонд «Дети Чечни»

    Тренер «Ахмата» Яя Туре сообщил, что не будет получать деньги за работу. Они будут уходить на благотворительность.

    – Вы сказали, что деньги – это не главное. Правда, что вы будете переводить всю зарплату на благотворительность в фонд «Дети Чечни»?

    – Да, это правда. Я жду своего приезда в республику, хочу посмотреть город. Хочу помогать ребятишкам, хочу показать, что страсть к футболу может привести в очень далекие места. Мне как мусульманину это очень важно. На этот раз пятничную молитву я пропускать не буду.

    – Правда ли, что вы советовались с Мохамедом Салахом перед тем, как принять предложение «Ахмата»? Его позитивный отклик по Грозному повлиял на твое решение?

    – Да, был такой разговор. Ну и мнение родственников сыграло свою роль. Для меня это не просто футбол, это что-то выше. Я надеюсь, что все пойдет по плану, и я буду делиться позитивом. С нетерпением жду приезда в Грозный.

    • «Ахмат» объявил о заключении контракта с ивуарийцем 14 июня.
    • Контракт Туре с клубом рассчитан на год.
    • В сезоне-2020/21 чеченская команда финишировала в РПЛ на 11-м месте.

    Туре: «Сделаю вклад в развитие футбола в Чечне. С нетерпением жду встречи с Кадыровым»

    «Спасибо за теплый прием». Яя Туре показал видео с тренировки «Ахмата»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:15
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +460

      R_a_i_n 19 минут назад

      Мутная схема какая-то намечается.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1727

      acor94 28 минут назад

      Ждём Салаха в Ахмате!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86873
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66584
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru