«Спасибо за теплый прием». Яя Туре показал видео с тренировки «Ахмата»

Тебя выпрут и ты опять будешь поливать грязью "благодетелей" вместе со своим "господином"..
Нехороший человек. Чёрная редиска.
Новый помощник Андрея Талалаева в «Ахмате» Яя Туре опубликовал видео с тренировки грозненского клуба.
«Рад присоединиться к тренерскому штабу «Ахмата». Спасибо за теплый прием», – написал Туре в инстаграме.
- «Ахмат» объявил о заключении контракта с ивуарийцем 14 июня.
- Контракт Туре с клубом рассчитан на один год.
- В сезоне-2020/21 чеченская команда финишировала в РПЛ на 11-м месте.