«Спасибо за теплый прием». Яя Туре показал видео с тренировки «Ахмата»

Новый помощник Андрея Талалаева в «Ахмате» Яя Туре опубликовал видео с тренировки грозненского клуба.

«Рад присоединиться к тренерскому штабу «Ахмата». Спасибо за теплый прием», – написал Туре в инстаграме.