Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

    «Спасибо за теплый прием». Яя Туре показал видео с тренировки «Ахмата»

    Новый помощник Андрея Талалаева в «Ахмате» Яя Туре опубликовал видео с тренировки грозненского клуба.

    «Рад присоединиться к тренерскому штабу «Ахмата». Спасибо за теплый прием», – написал Туре в инстаграме.

    • «Ахмат» объявил о заключении контракта с ивуарийцем 14 июня.
    • Контракт Туре с клубом рассчитан на один год.
    • В сезоне-2020/21 чеченская команда финишировала в РПЛ на 11-м месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Яя Туре

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:55
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2886

      Алехсбургер. 1 час назад

      Тебя выпрут и ты опять будешь поливать грязью "благодетелей" вместе со своим "господином"..
      Нехороший человек. Чёрная редиска.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86823
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66565
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru