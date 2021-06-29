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    Туре: «Сделаю вклад в развитие футбола в Чечне. С нетерпением жду встречи с Кадыровым»

    Тренер «Ахмата» Яя Туре объяснил свое предназначение на работе в России. Он приехал не за деньгами.

    – Мне было очень важно, в первую очередь, самому завершить карьеру, закончить играть в футбол. Я хотел сам принять это решение, не хотел, чтобы его принимали за меня другие люди. Но Андрей Викторович Талалаев убедил меня присоединиться к его тренерскому штабу.

    Также я говорил со своей семьей, мне важно, что это исламский регион. Когда-то был проблемным, но это в прошлом, а сейчас я могу помочь в восстановлении футбола. Могу помочь ребятам развиваться. Я приехал сюда не за тем, чтобы зарабатывать деньги.

    Моя цель – развитие футбола и помощь людям. Думаю, что я смогу сделать вклад в развитие футбола в Чеченской Республике. Также мне важно, как на меня будет смотреть глава республики.

    – Была ли уже встреча с руководством клуба или республики?

    – Пару дней назад я встречался с гендиректором клуба. С нетерпением жду встречи с президентом и главой Чеченской Республики [Рамзаном Кадыровым].

    • «Ахмат» объявил о заключении контракта с ивуарийцем 14 июня.
    • Контракт Туре с клубом рассчитан на год.
    • В сезоне-2020/21 чеченская команда финишировала в РПЛ на 11-м месте.

    «Спасибо за теплый прием». Яя Туре показал видео с тренировки «Ахмата»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4986

      Fusballer 8 минут назад

      Вот если братья Кадыровы будут постоянно играть в основе и выйдут на топ-уровень, то тогда будет тебе почёт и уважение.

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      Рейтинг: +48569

      portero 20 минут назад

      вклад ты сделаешь в банке, пришёл заработать вот и всё.....

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