Туре: «Сделаю вклад в развитие футбола в Чечне. С нетерпением жду встречи с Кадыровым»

Тренер «Ахмата» Яя Туре объяснил свое предназначение на работе в России. Он приехал не за деньгами.

– Мне было очень важно, в первую очередь, самому завершить карьеру, закончить играть в футбол. Я хотел сам принять это решение, не хотел, чтобы его принимали за меня другие люди. Но Андрей Викторович Талалаев убедил меня присоединиться к его тренерскому штабу.

Также я говорил со своей семьей, мне важно, что это исламский регион. Когда-то был проблемным, но это в прошлом, а сейчас я могу помочь в восстановлении футбола. Могу помочь ребятам развиваться. Я приехал сюда не за тем, чтобы зарабатывать деньги.

Моя цель – развитие футбола и помощь людям. Думаю, что я смогу сделать вклад в развитие футбола в Чеченской Республике. Также мне важно, как на меня будет смотреть глава республики.

– Была ли уже встреча с руководством клуба или республики?

– Пару дней назад я встречался с гендиректором клуба. С нетерпением жду встречи с президентом и главой Чеченской Республики [Рамзаном Кадыровым].

«Ахмат» объявил о заключении контракта с ивуарийцем 14 июня.

Контракт Туре с клубом рассчитан на год.

В сезоне-2020/21 чеченская команда финишировала в РПЛ на 11-м месте.

«Спасибо за теплый прием». Яя Туре показал видео с тренировки «Ахмата»