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    Тренер «Ахмата» Яя Туре встретился с Клоппом и игроками «Ливерпуля»

    Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре, работающий сейчас в тренерском штабе «Ахмата», побывал в расположении «Ливерпуля».

    38-летний специалист посетил тренировку английской команды, которая готовится к сезону-2021/22.

    «Приятно познакомиться с тренером Клоппом и посмотреть, как тренируется «Ливерпуль»!

    Топ-тренер и очень скромный человек. Я очень приятно провел время», – написал Туре в твиттере, прикрепив фото с Клоппом и командой.

    • «Ахмат» объявил о заключении контракта с ивуарийцем 14 июня.
    • Контракт Туре с клубом рассчитан на один год.
    • Он будет переводить всю свою зарплату в благотворительный фонд «Дети Чечни».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Яя Туре

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    22.07.2021 20:32
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      igorkukwgp 2 часа назад



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      Рейтинг: +1547

      DMитрий 3 часа назад

      После завтра Ахмат подписывает Салаха.

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      Рейтинг: +6443

      Рубинище 3 часа назад

      Надеюсь договорился, лавочникам ливера практику в Ахмате проводить.

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      Рейтинг: +11737

      paracetamol 3 часа назад

      Во, мля, а Зеленский никак не может встретится ни с Бидоном, ни с ВВП!

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