Тренер «Ахмата» Яя Туре встретился с Клоппом и игроками «Ливерпуля»

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре, работающий сейчас в тренерском штабе «Ахмата», побывал в расположении «Ливерпуля».

38-летний специалист посетил тренировку английской команды, которая готовится к сезону-2021/22.

«Приятно познакомиться с тренером Клоппом и посмотреть, как тренируется «Ливерпуль»!

Топ-тренер и очень скромный человек. Я очень приятно провел время», – написал Туре в твиттере, прикрепив фото с Клоппом и командой.

«Ахмат» объявил о заключении контракта с ивуарийцем 14 июня.

Контракт Туре с клубом рассчитан на один год.

Он будет переводить всю свою зарплату в благотворительный фонд «Дети Чечни».