Тренер «Ахмата» Яя Туре встретился с Клоппом и игроками «Ливерпуля»

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре, работающий сейчас в тренерском штабе «Ахмата», побывал в расположении «Ливерпуля».

38-летний специалист посетил тренировку английской команды, которая готовится к сезону-2021/22.

«Приятно познакомиться с тренером Клоппом и посмотреть, как тренируется «Ливерпуль»!

Топ-тренер и очень скромный человек. Я очень приятно провел время», – написал Туре в твиттере, прикрепив фото с Клоппом и командой.

Great to meet coach Klopp and watch the @liverpoolfc squad training! Top manager and what a humble man, really enjoyed my time with you coach Klopp and the lads here today pic.twitter.com/biCcQ4uaan