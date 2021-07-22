Тренер «Ахмата» Яя Туре встретился с Клоппом и игроками «Ливерпуля»

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре, работающий сейчас в тренерском штабе «Ахмата», побывал в расположении «Ливерпуля».
38-летний специалист посетил тренировку английской команды, которая готовится к сезону-2021/22.
«Приятно познакомиться с тренером Клоппом и посмотреть, как тренируется «Ливерпуль»!
Топ-тренер и очень скромный человек. Я очень приятно провел время», – написал Туре в твиттере, прикрепив фото с Клоппом и командой.
- «Ахмат» объявил о заключении контракта с ивуарийцем 14 июня.
- Контракт Туре с клубом рассчитан на один год.
- Он будет переводить всю свою зарплату в благотворительный фонд «Дети Чечни».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Твиттер Яя Туре