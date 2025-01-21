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  • Тарханов прокомментировал переход Луиса Энрике в «Зенит»: «Спартаку» стоит поучиться»

Тарханов прокомментировал переход Луиса Энрике в «Зенит»: «Спартаку» стоит поучиться»

21 января 2025, 07:40
9

Российский тренер Александр Тарханов отреагировал на трансфер Луиса Энрике в «Зенит».

«Посмотрим на Энрике в деле, но пока это, кажется, очень сильный футболист. «Зенит» опять доказал, что у них сильнее менеджмент, чем у «Спартака». Думаю, питерцы вновь станут чемпионами, ведь когда все стабильно в руководстве, тогда и на поле есть результат.

«Спартаку» стоит поучиться у «Зенита», как нужно работать. Сине-бело-голубые грамотно продают футболистов и потом на эти деньги тратят на качественных игроков», – сказал Тарханов.

  • Ранее сообщалось, что петербургский клуб заплатил за 24-летнего бразильца 35 миллионов евро.
  • В самом «Зените» утверждают, что получили вингера, отдав «Ботафого» двух своих футболистов: Вендела и Артура.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Энрике Луис Тарханов Александр
Комментарии (9)
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Каратель помойников
1737440323
Очень грамотно,просто превосходно.если бы так миллиардер Абрамович работал в Челси,то давно бы стал миллионером.
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ScarlettOgusania
1737441273
насколько грамотно "продают и покупают" бом.жи - это бабушка надвое сказала, весна рассудит...) замёрзнут яйца у Энрике в первой же игре по весне, и он устроит бунт на корабле типа BLM, а все пед.ро его поддержат, вот тогда и будет - гы-гы...
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andr45
1737443089
Артур уже четвертый футболист из трансферной кампании «Zenitе» сезона 2023/24, который покинул Питер. До этого в аренду уехали Изидор и Коваленко, Марио Фернандес вернулся в Бразилию, проведя всего 12 матчей. При этом 18-летний Педро не впечатляет (3 гола за 28 матчей). Из 18 туров в стартовый состав он попадал 9 раз и 9 раз его меняли. Ахметов, Горшков и Волков практически не играют. Сухие итоги: 1. «Zenitе» купил Артура зимой за 18 млн евро, продает за 10 млн (без дополнительных платежей). 2. Гений Педро пока что не раскрылся и неизвестно раскроется ли. 3. Очередная группа российских футболистов угроблена И ЧЕМУ УЧИТЬСЯ?
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ivany4
1737443409
Тарханов прав. - Думаю, питерцы вновь станут чемпионами, ведь когда все стабильно в руководстве, тогда и на поле есть результат.(!!) А у нас все "стабильно", и в судейском корпусе, в руководстве РФС. Опять очередные выборы проходят из одного кандидата.)) Сине-бело-голубые грамотно продают футболистов и потом на эти деньги тратят на качественных игроков», – сказал Тарханов. Кто-нибудь видел финансовые документы хоть одного футбольного клуба, что бы судить о грамотности сделки?? Налить "воды в уши" о трансфере и реальные данные - две большие разницы.)) Надеюсь никто не забыл о тишине, при совершении сделок.
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NewLife
1737444030
Тарханов, ты уже даже не лижешь, а просто отсасываешь. Напомню, что оптимист- это не тот, кто первым кричит "ура", а тот, кто последним говорит "писдец".
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NewLife
1737450930
Сопли, размазанные по Бомбардиру после трансфера Педро, уже высохли, Тарханов добавил свежих)))))
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Arvlad
1737458237
Не вижу причины, чтобы Спартаку стоило поучиться у Зенита в этом эпизоде... Да и к тому же, как можно сравнивать отлаженный механизм многолетнего менеджмента одной команды с практически пока несуществующим менеджментом другой команды? Г-н Тарханов видимо запутался в понятиях либо придурки его так интерпретировали...
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k611
1737479050
Пока рано что то говорить. Посмотрим как он сыграет...
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