Тарханов прокомментировал переход Луиса Энрике в «Зенит»: «Спартаку» стоит поучиться»

Российский тренер Александр Тарханов отреагировал на трансфер Луиса Энрике в «Зенит».
«Посмотрим на Энрике в деле, но пока это, кажется, очень сильный футболист. «Зенит» опять доказал, что у них сильнее менеджмент, чем у «Спартака». Думаю, питерцы вновь станут чемпионами, ведь когда все стабильно в руководстве, тогда и на поле есть результат.
«Спартаку» стоит поучиться у «Зенита», как нужно работать. Сине-бело-голубые грамотно продают футболистов и потом на эти деньги тратят на качественных игроков», – сказал Тарханов.
- Ранее сообщалось, что петербургский клуб заплатил за 24-летнего бразильца 35 миллионов евро.
- В самом «Зените» утверждают, что получили вингера, отдав «Ботафого» двух своих футболистов: Вендела и Артура.
Источник: «РБ Спорт»