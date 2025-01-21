Тарханов прокомментировал переход Луиса Энрике в «Зенит»: «Спартаку» стоит поучиться»

Российский тренер Александр Тарханов отреагировал на трансфер Луиса Энрике в «Зенит».

«Посмотрим на Энрике в деле, но пока это, кажется, очень сильный футболист. «Зенит» опять доказал, что у них сильнее менеджмент, чем у «Спартака». Думаю, питерцы вновь станут чемпионами, ведь когда все стабильно в руководстве, тогда и на поле есть результат.

«Спартаку» стоит поучиться у «Зенита», как нужно работать. Сине-бело-голубые грамотно продают футболистов и потом на эти деньги тратят на качественных игроков», – сказал Тарханов.