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    • Ананко – о «Зените»: «Гегемония одного клуба надоедает всем»

    Ананко – о «Зените»: «Гегемония одного клуба надоедает всем»

    Бывший спартаковец Дмитрий Ананко высказался о спаде в результатах «Зенита» в конце 2024 года.

    «Кризис, не кризис – это футбол, спорт. Тут нужно здесь и сейчас быть сильным, а не оглядываться на вчерашний день. Всe вместе совпало: и «Зенит» немного сбавил, и конкуренты почувствовали, что с ним можно бороться. Мы сами были в таком же положении в 1990-х.

    Понятно, что гегемония одного клуба надоедает всем. И прошлый сезон показал, что с «Зенитом» можно и нужно бороться. Но есть такие вещи, которые люди с чемпионским опытом выжимают по максимуму. Все ждали от игры «Краснодара» с «Динамо» нового чемпиона, но, к сожалению, эти команды своим шансом не воспользовались», – сказал Ананко.

    • «Зенит» идет в РПЛ 2-м.
    • Команда выиграла 6 сезонов подряд.
    • Сейчас «Зенит» на сборе в Катаре.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Каратель помойников
    1737439203
    Да тут дело не в гигемонии,тут совсем другое.
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    БАЗАРА НЕТ
    1737467594
    В 90 ые от вас тошнило
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    zigbert
    1737476952
    Все когда нибудь заканчивается.
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