Ананко – о «Зените»: «Гегемония одного клуба надоедает всем»

Бывший спартаковец Дмитрий Ананко высказался о спаде в результатах «Зенита» в конце 2024 года.

«Кризис, не кризис – это футбол, спорт. Тут нужно здесь и сейчас быть сильным, а не оглядываться на вчерашний день. Всe вместе совпало: и «Зенит» немного сбавил, и конкуренты почувствовали, что с ним можно бороться. Мы сами были в таком же положении в 1990-х.

Понятно, что гегемония одного клуба надоедает всем. И прошлый сезон показал, что с «Зенитом» можно и нужно бороться. Но есть такие вещи, которые люди с чемпионским опытом выжимают по максимуму. Все ждали от игры «Краснодара» с «Динамо» нового чемпиона, но, к сожалению, эти команды своим шансом не воспользовались», – сказал Ананко.