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Яя Туре
Трансферы
Яя Туре - трансферы
Завершил карьеру
13 мая 1983 (43)
#42 | Полузащитник
191 см | 87 кг
Кот-д'Ивуар
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Тип трансфера
11.12.18 / 03.07.19
Олимпиакос
Без клуба
Свободный агент
02.09.18 / 11.12.18
Манчестер Сити
Олимпиакос
Свободный агент
02.07.10 / 02.09.18
Барселона
Манчестер Сити
30 млн €
01.07.07 / 02.07.10
Монако
Барселона
9 млн €
15.08.06 / 01.07.07
Олимпиакос
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5,50 млн €
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