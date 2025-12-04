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Яя Туре
Новости
Яя Туре - новости
Завершил карьеру
13 мая 1983 (43)
#42 | Полузащитник
191 см | 87 кг
Кот-д'Ивуар
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Фото
Яя Туре получил назначение в Европе
13 июня
Яя Туре возглавит европейский клуб
6 июня
1
Фото
Топ-15 лучших полузащитников XXI века по версии Canal+
6 февраля
4
Яя Туре оскорбил Гвардиолу
2025.12.04 23:16
3
Топ-10 лучших африканских футболистов в истории АПЛ по версии FourFourTwo
2024.01.18 21:36
Топ-10 лучших футболистов в истории Африки по версии FourFourTwo
2024.01.12 21:34
1
«Он сам кладет себя ниже плинтуса»: агент Селюк жестко раскритиковал Яя Туре
2023.05.16 15:15
1
«Не связывайте меня с этим бредом»: Яя Туре – о словах Селюка про «Ман Сити» и шаманов
2023.05.08 21:24
Агент Селюк: «Шаманы сняли проклятие – теперь Гвардиола выиграет с «Сити» Лигу чемпионов»
2023.05.08 19:58
Форвард «Брентфорда» Тони повторил рекорд Яя Туре в АПЛ
2023.03.07 15:19
Агент Селюк: «Яя Туре понравилось в Грозном. Это то место, куда мусульмане стремятся попасть»
2023.02.04 14:32
1
Яя Туре отказался возглавить «Уиган»
2022.11.16 22:10
«Мы говорили целыми днями». Кессье советовался с Яя Туре перед переходом в «Барсу»
2022.07.05 08:22
Селюк: «Туре сказал, что я не его агент? Хм... Ну хорошо»
2022.05.11 19:25
3
Яя Туре: «Мистер Селюк – не мой агент»
2022.05.11 19:20
1
Селюк: «Туре в «Тоттенхэме»? Из него получится топ-тренер»
2022.05.11 12:38
1
Экс-тренер «Ахмата» Яя Туре может получить должность в «Тоттенхэме»
2022.05.11 08:51
Салах, Дрогба и Яя Туре – среди номинантов на звание лучшего африканца в истории АПЛ
2022.01.24 19:45
Дрогба и Яя Туре поедут со сборной Кот-д'Ивуара на Кубок африканских наций
2021.12.30 08:04
«Ахмат» объявил об уходе Яя Туре. Он готовится к самостоятельной работе
2021.12.13 14:53
1
Football.London: тренер «Ахмата» Яя Туре замечен на базе «Тоттенхэма»
2021.12.02 08:41
1
Талалаев: «Шутим над Яя Туре на грани сарказма. Как из фильма «Брат-2»
2021.11.10 16:19
1
Яя Туре: «Грозный – приятный город, но здесь строгие правила. Хотел обнять девушку, а мне запретили»
2021.11.10 15:38
9
Яя Туре может зимой покинуть «Ахмат» ради самостоятельной тренерской работы
2021.11.08 19:46
8
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
2021.10.07 19:41
Фото
«Встретились в Самаре». Пиняев сфотографировался с Яя Туре
2021.07.26 09:15
4
Селюк – о приезде Яя Туре на тренировку «Ливерпуля»: «Возможно, он принесeт новшества в «Ахмат»
2021.07.22 23:58
4
Фото
Тренер «Ахмата» Яя Туре встретился с Клоппом и игроками «Ливерпуля»
2021.07.22 20:32
4
Талалаев – о функциях Яя Туре в «Ахмате»: «Он ведет три направления»
2021.07.10 13:54
2
Туре: «Всю зарплату в «Ахмате» буду переводить в благотворительный фонд «Дети Чечни»
2021.06.29 17:15
6
1
2
3
4
5
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