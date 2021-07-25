«Встретились в Самаре». Пиняев сфотографировался с Яя Туре

«Крылья Советов» проиграли «Ахмату» в матче 1-го тура чемпионата России.

Перед игрой нападающий самарской команды Сергей Пиняев сфотографировался с тренером грозненцев Яя Туре.

«Яя Туре был в «Манчестер Сити», Пиняев – в «Манчестер Юнайтед». Встретились в Самаре», – написала пресс-служба «Крыльев».

Туре играл за «Сити» с 2010 по 2018 год.

Пиняев находился в «МЮ» на просмотре.