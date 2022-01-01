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Селюк: «Туре сказал, что я не его агент? Хм... Ну хорошо»

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на то, что его, как считалось, клиент Яя Туре публично отрекся от услуг россиянина.

«Яя Туре просит не называть меня его агентом? Хм… Ну хорошо. Моe отношение к этому? У меня сейчас не совсем много времени», – сказал Селюк.

  • Тренер Туре вскоре может получить должность в «Тоттенхэме».
  • После завершения игровой карьеры Туре был в штабе «Олимпика», «Ахмата».
  • Будучи игроком, Туре выступал за «Манчестер Сити», «Барселону».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 19:25
Комментарии4
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    Рейтинг: +11373

    BRO_football 9 минут назад

    Селюк, конечно, отвратительный агент, но возможно Туре хочет оборвать все свои связи с русскими, чтобы в будущем не иметь проблем.

    0
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    Рейтинг: +5092

    AtticusFinch 28 минут назад

    Селюку даже соврать нечего - просто сказал, что времени нет

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    Рейтинг: +24204

    bset 58 минут назад

    Ну это тянет на пару серий у Малахова

    1
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    Рейтинг: +2083

    Беспонтий 2 часа назад

    " Скорей бы вы друг дружку ухлопали."
    свои среди чужих
    мля
    чужой среди своих
    оба ублюдки

    1
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