Селюк: «Туре сказал, что я не его агент? Хм... Ну хорошо»

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на то, что его, как считалось, клиент Яя Туре публично отрекся от услуг россиянина.

«Яя Туре просит не называть меня его агентом? Хм… Ну хорошо. Моe отношение к этому? У меня сейчас не совсем много времени», – сказал Селюк.

Тренер Туре вскоре может получить должность в «Тоттенхэме».

После завершения игровой карьеры Туре был в штабе «Олимпика», «Ахмата».

Будучи игроком, Туре выступал за «Манчестер Сити», «Барселону».

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