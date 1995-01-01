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    Талалаев: «Шутим над Яя Туре на грани сарказма. Как из фильма «Брат-2»

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал об отношении Яя Туре к русскому юмору.

    – Одна из главных проблем, которая часто окружала Туре в карьере, – это расизм. В России он уже сталкивался с ним? Говорил вам об этом?

    – Вы знаете, мой юмор – на грани сарказма. Во всяком случае, наши шутки и подтрунивания пока не вызывают у него антипатии. Поверьте мне, мы как из фильма «Брат-2». Как нас учили, мы так с ним и разговариваем. И все это нормально воспринимается.

    Мне кажется, все эти вопросы немного преувеличены и выдернуты из контекста. Нужно четко понимать, что и как у нас происходит.

    • «Ахмат» объявил о заключении контракта с ивуарийцем в июне.
    • Контракт Туре с клубом рассчитан на один год.
    • Он переводит всю свою зарплату в благотворительный фонд «Дети Чечни».

    Яя Туре: «Грозный – приятный город, но здесь строгие правила. Хотел обнять девушку, а мне запретили»

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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