Яя Туре: «Грозный – приятный город, но здесь строгие правила. Хотел обнять девушку, а мне запретили»

Тренер «Ахмата» Яя Туре рассказал о жизни в Грозном.
— Тебя в Грозном что-нибудь удивило?
— Думаю, нет. Все хорошо. Вполне приятный и дружелюбный город. Есть мечеть рядом с отелем, где я живу. Для начала совсем неплохо.
— Этот регион сильно отличается от других в России и Украине? Как тебе здесь? Например, здесь нельзя носить шорты!
— Да-да! Поэтому я так одет. Хожу в штанах и в носках. И ты же видел, в лифте я хотел обнять девушку для фотографии, а мне запретили. Я забыл об этом!
Обычно в Европе так делают. В Саудовской Аравии — нет, в Дубае — можно. Но здесь с этим строже. Такие правила, надо привыкать, ты ничего не поменяешь.
- «Ахмат» объявил о заключении контракта с ивуарийцем в июне.
- Контракт Туре с клубом рассчитан на один год.
- Он переводит всю свою зарплату в благотворительный фонд «Дети Чечни».
Яя Туре может зимой покинуть «Ахмат» ради самостоятельной тренерской работы
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна