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    Яя Туре: «Грозный – приятный город, но здесь строгие правила. Хотел обнять девушку, а мне запретили»

    Тренер «Ахмата» Яя Туре рассказал о жизни в Грозном.

    — Тебя в Грозном что-нибудь удивило?

    — Думаю, нет. Все хорошо. Вполне приятный и дружелюбный город. Есть мечеть рядом с отелем, где я живу. Для начала совсем неплохо.

    — Этот регион сильно отличается от других в России и Украине? Как тебе здесь? Например, здесь нельзя носить шорты!

    — Да-да! Поэтому я так одет. Хожу в штанах и в носках. И ты же видел, в лифте я хотел обнять девушку для фотографии, а мне запретили. Я забыл об этом!

    Обычно в Европе так делают. В Саудовской Аравии — нет, в Дубае — можно. Но здесь с этим строже. Такие правила, надо привыкать, ты ничего не поменяешь.

    • «Ахмат» объявил о заключении контракта с ивуарийцем в июне.
    • Контракт Туре с клубом рассчитан на один год.
    • Он переводит всю свою зарплату в благотворительный фонд «Дети Чечни».

    Яя Туре может зимой покинуть «Ахмат» ради самостоятельной тренерской работы

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 15:38
    Комментарии4
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      Рейтинг: -171

      СуперПАВ9 44 минуты назад

      В грозном просто ихиревшие живут

      0
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      Рейтинг: +580

      Hoahin 1 час назад

      Всю зарплату в фонд переводит, за спасибо чтоли приехал в Чечню поработать?)) Такая чушь.

      0
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      Рейтинг: +3797

      FENIX-SL 1 час назад

      слово "вполне" о многом говорит всегда))

      0
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      Рейтинг: +282

      чаппай 1 час назад

      Знал, бы он, что там на самом деле творится, ни секунды бы там больше не находился..

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