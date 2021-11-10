Яя Туре: «Грозный – приятный город, но здесь строгие правила. Хотел обнять девушку, а мне запретили»

Тренер «Ахмата» Яя Туре рассказал о жизни в Грозном.

— Тебя в Грозном что-нибудь удивило?

— Думаю, нет. Все хорошо. Вполне приятный и дружелюбный город. Есть мечеть рядом с отелем, где я живу. Для начала совсем неплохо.

— Этот регион сильно отличается от других в России и Украине? Как тебе здесь? Например, здесь нельзя носить шорты!

— Да-да! Поэтому я так одет. Хожу в штанах и в носках. И ты же видел, в лифте я хотел обнять девушку для фотографии, а мне запретили. Я забыл об этом!

Обычно в Европе так делают. В Саудовской Аравии — нет, в Дубае — можно. Но здесь с этим строже. Такие правила, надо привыкать, ты ничего не поменяешь.

«Ахмат» объявил о заключении контракта с ивуарийцем в июне.

Контракт Туре с клубом рассчитан на один год.

Он переводит всю свою зарплату в благотворительный фонд «Дети Чечни».

Яя Туре может зимой покинуть «Ахмат» ради самостоятельной тренерской работы