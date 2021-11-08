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  • Яя Туре может зимой покинуть «Ахмат» ради самостоятельной тренерской работы

Яя Туре может зимой покинуть «Ахмат» ради самостоятельной тренерской работы

8 ноября 2021, 19:46
8

Дмитрий Селюк, агент тренера «Ахмата» Яя Туре, ответил на вопросы о ближайших планах своего клиента.

«Яя улетел стажироваться в Кардифф для получения лицензии A примерно на десять дней – с 8-е по 17-е число. С его будущим будем смотреть – возможны какие-то предложения зимой.

Яя уже такого калибра человек, что ему пора уже быть главным тренером самому. Были проблемы с лицензиями, но сейчас все идет нужным ходом – заканчивает обучение на категорию А, в июне пойдет учиться на категорию PRO.

Когда будут все документы – он возглавит какой-нибудь клуб, как это сделал Патрик Виейра (тренирует «Кристал Пэлас» – примечание «Бомбардира»).

Планирует ли Яя уход из «Ахмата» зимой? Может быть. Ему пора уже самому становиться главным тренером – он много знает и самое время начинать двигаться самостоятельно», – сказал Селюк.

  • «Ахмат» объявил о заключении контракта с ивуарийцем в июне.
  • Контракт Туре с клубом рассчитан на один год.
  • Он переводит всю свою зарплату в благотворительный фонд «Дети Чечни».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ахмат Туре Яя Селюк Дмитрий
Комментарии (8)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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vladimir-7
1636390440
Ахмат дал пинка Яя Туре, теперь Селюк ищет куда пристроить это очередное недоразумение.
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Блямба
1636390662
Когда Тура хвалит Ладью.. Это плохое предзнаменование гамбита.. Игра окончена, все пешки биты. Но ,Короли обычно сыты. Поэтому,Селюк,Fuck You!
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Skull_Boy
1636390828
Кто это?
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kosmonaft
1636392869
я про него уже и забыл он хоть в Россию то приезжал или просто бабки получал и всё
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Ганнибал Лектор
1636393493
Я смотрю результаты у Ахмата прям зашкаливают обилием голов, очков, зрелищной игрой. Там же тренер на тренере. Следующее интервью работорговца будет из серии: "Яя Туре входит в тройку лучших тренеров РПЛ. Он может заменить любого - хоть Семака, хоть Слуцкого, хоть Осинькина".
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Бухбух
1636394191
Яя спустя примерно лет 10: "Моим учителем в тренерском искусстве был Талалаев".
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Dr.Metal
1636400934
Ага, пусть реал сразу возглавит.
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Hektor 84
1636406452
Яя срочно меняй агента! Иначе всед за карьерой футболиста работорговец загубит тебе и тренерскую карьеру.
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