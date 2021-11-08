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    Яя Туре может зимой покинуть «Ахмат» ради самостоятельной тренерской работы

    Дмитрий Селюк, агент тренера «Ахмата» Яя Туре, ответил на вопросы о ближайших планах своего клиента.

    «Яя улетел стажироваться в Кардифф для получения лицензии A примерно на десять дней – с 8-е по 17-е число. С его будущим будем смотреть – возможны какие-то предложения зимой.

    Яя уже такого калибра человек, что ему пора уже быть главным тренером самому. Были проблемы с лицензиями, но сейчас все идет нужным ходом – заканчивает обучение на категорию А, в июне пойдет учиться на категорию PRO.

    Когда будут все документы – он возглавит какой-нибудь клуб, как это сделал Патрик Виейра (тренирует «Кристал Пэлас» – примечание «Бомбардира»).

    Планирует ли Яя уход из «Ахмата» зимой? Может быть. Ему пора уже самому становиться главным тренером – он много знает и самое время начинать двигаться самостоятельно», – сказал Селюк.

    • «Ахмат» объявил о заключении контракта с ивуарийцем в июне.
    • Контракт Туре с клубом рассчитан на один год.
    • Он переводит всю свою зарплату в благотворительный фонд «Дети Чечни».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:46
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2750

      Бухбух 45 минут назад

      Яя спустя примерно лет 10: "Моим учителем в тренерском искусстве был Талалаев".

      0
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      Рейтинг: +10949

      Cleaner > Бухбух 40 минут назад

      Не, не так. А вот так:
      Талалаев спустя примерно лет10: - Это Я, Я был первым учителем в тренерском искусстве у Яя Туре!

      0
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      Рейтинг: +5331

      Ганнибал Лектор 56 минут назад

      Я смотрю результаты у Ахмата прям зашкаливают обилием голов, очков, зрелищной игрой. Там же тренер на тренере.
      Следующее интервью работорговца будет из серии: "Яя Туре входит в тройку лучших тренеров РПЛ. Он может заменить любого - хоть Семака, хоть Слуцкого, хоть Осинькина".

      0
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      Рейтинг: +707

      mama1991 1 час назад

      Яяя, васес дус васес дас....

      0
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      Рейтинг: +977

      kosmonaft 1 час назад

      я про него уже и забыл он хоть в Россию то приезжал или просто бабки получал и всё

      0
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      Рейтинг: +12952

      Skull_Boy 1 час назад

      Кто это?

      0
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      Рейтинг: +1912

      Блямба 1 час назад

      Когда Тура хвалит Ладью..
      Это плохое предзнаменование гамбита..
      Игра окончена, все пешки биты.
      Но ,Короли обычно сыты.
      Поэтому,Селюк,Fuck You!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +22497

      vladimir-7 1 час назад

      Ахмат дал пинка Яя Туре, теперь Селюк ищет куда пристроить это
      очередное недоразумение.

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