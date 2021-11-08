Яя Туре может зимой покинуть «Ахмат» ради самостоятельной тренерской работы

Дмитрий Селюк, агент тренера «Ахмата» Яя Туре, ответил на вопросы о ближайших планах своего клиента.

«Яя улетел стажироваться в Кардифф для получения лицензии A примерно на десять дней – с 8-е по 17-е число. С его будущим будем смотреть – возможны какие-то предложения зимой.

Яя уже такого калибра человек, что ему пора уже быть главным тренером самому. Были проблемы с лицензиями, но сейчас все идет нужным ходом – заканчивает обучение на категорию А, в июне пойдет учиться на категорию PRO.

Когда будут все документы – он возглавит какой-нибудь клуб, как это сделал Патрик Виейра (тренирует «Кристал Пэлас» – примечание «Бомбардира»).

Планирует ли Яя уход из «Ахмата» зимой? Может быть. Ему пора уже самому становиться главным тренером – он много знает и самое время начинать двигаться самостоятельно», – сказал Селюк.