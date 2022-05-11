Селюк: «Туре в «Тоттенхэме»? Из него получится топ-тренер»

Агент тренера Яя Туре Дмитрий Селюк прокомментировал информацию, что его клиент находится в расположении «Тоттенхэма». Какую должность получит ивуариец, пока непонятно.

«Он уже с молодежью «Тоттенхэма» работает, поэтому, почему ему не стать тренером в основной команде? Яя был очень грамотным футболистом, и я уверен, что из него получится топ-тренер, он очень хорошо разбирается в футболе. Он продолжит подниматься по карьерной лестнице, возможно, для начала войдет в тренерский штаб, а дальше будет развиваться.

Тут нечего говорить, как оно будет, так и будет. Все решает президент клуба. Я не могу заранее утверждать, станет ли он частью основной команды, если об этом не заявил глава «Тоттенхэма», – сказал Селюк.

После завершения игровой карьеры Туре был в штабе «Олимпика», «Ахмата».

Будучи игроком, Туре выступал за «Манчестер Сити», «Барселону».

«Тоттенхэм» борется за попадание в Лигу чемпионов.

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