«Ахмат» объявил об уходе Яя Туре. Он готовится к самостоятельной работе

Тренер «Ахмата» Яя Туре покинул грозненский клуб.
«Известный в недавнем прошлом футболист Яя Туре, входивший в тренерский штаб грозненцев с июня 2021 года, покидает клуб. В ноябре Туре прошел курс обучения в английском Кардиффе для получения лицензии категории А.
Амбициозный специалист, который ставит перед собой большие цели в тренерской карьере, готовится к самостоятельной работе.
Наш клуб приветствует решение Яя Туре. Мы желаем ему удачи и успехов на выбранном пути. Уверены, опыт и знания, полученные в период выступления в лучших командах мира, позволят Туре достичь больших побед в тренерской карьере», – говорится в заявлении «Ахмата».
- «Ахмат» подписал контракт с ивуарийцем в июне.
- Контракт Туре с клубом был рассчитан на один год.
- Он переводил всю свою зарплату в благотворительный фонд «Дети Чечни».
Источник: официальный сайт «Ахмата»