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    «Ахмат» объявил об уходе Яя Туре. Он готовится к самостоятельной работе

    Тренер «Ахмата» Яя Туре покинул грозненский клуб.

    «Известный в недавнем прошлом футболист Яя Туре, входивший в тренерский штаб грозненцев с июня 2021 года, покидает клуб. В ноябре Туре прошел курс обучения в английском Кардиффе для получения лицензии категории А.

    Амбициозный специалист, который ставит перед собой большие цели в тренерской карьере, готовится к самостоятельной работе.

    Наш клуб приветствует решение Яя Туре. Мы желаем ему удачи и успехов на выбранном пути. Уверены, опыт и знания, полученные в период выступления в лучших командах мира, позволят Туре достичь больших побед в тренерской карьере», – говорится в заявлении «Ахмата».

    • «Ахмат» подписал контракт с ивуарийцем в июне.
    • Контракт Туре с клубом был рассчитан на один год.
    • Он переводил всю свою зарплату в благотворительный фонд «Дети Чечни».

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    Источник: официальный сайт «Ахмата»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +92077

      zigbert 2 минуты назад

      Изначально было понятно что он в Ахмате временщик.

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      Рейтинг: +14258

      KLIM777 16 минут назад

      Как всегда у Селюка какие-то временные футболеры, да еще и в тренерской деятельности

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