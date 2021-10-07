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    Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»

    Дмитрий Селюк, агент тренера «Ахмата» Яя Туре, опроверг информацию о возможном уходе своего клиента из грозненского клуба.

    • По данным журналиста Эмануэля Рошу, ивуариец предлагал свои услуги румынскому «Сепси».
    • Кроме того, на прошлой неделе Туре написал в твиттере, что «Барселона» всегда может рассчитывать на него.

    «Во-первых, Яя никому ничего не предлагал. Во-вторых, у него есть контракт с «Ахматом». То, что различные клубы после твита с «Барселоной» стали проявлять интерес к Туре как к главному тренеру, нормально.

    Многие клубы хотят себе хорошего тренера. Яя реально хороший тренер, но он точно себя никуда не предлагает. Ему некогда предлагать себя. Он – ассистент у Талалаева в «Ахмате».

    Безусловно, есть разговоры, клубы сами дают в прессу информацию об этом. Но у Яя контракт с «Ахматом» и его все устраивает. Конечно, в случае хорошего предложения как главному тренеру для Туре возможны варианты.

    Но сейчас у него контракт, ему все нравится в Грозном. Он хочет закончить два месяца в чемпионате, а дальше – жизнь покажет. Но на данный момент Яя никуда не планирует уходить», – сказал Селюк.

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    Источник: Sport24

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