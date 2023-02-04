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  • Агент Селюк: «Яя Туре понравилось в Грозном. Это то место, куда мусульмане стремятся попасть»

Агент Селюк: «Яя Туре понравилось в Грозном. Это то место, куда мусульмане стремятся попасть»

4 февраля 2023, 14:32
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Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о впечатлениях Яя Туре от работы в «Ахмате».

  • Ивуариец входил в тренерский штаб команды.
  • Сотрудничество продлилось с июня по декабрь 2021 года.

– А как Туре в целом время в Грозном?

– Понятно, что ему понравилось. Он же мусульманин. Это то место, куда мусульмане стремятся попасть.

Это касается и Конате с Гбамбле. Они все взахлеб рассказывают, как там все красиво сделано: мечети, город.

Это комфортная среда для человека, который знает правила поведения. Допустим, Роналду в Саудовской Аравии будет сложно, так как он не мусульманин. Он не понимает, что в этом мире неправильно ходить полуголым.

Что касается самого «Ахмата», то руководителям клуба решать, как им лучше поступать. Но я бы мог предложить сделать все по аналогии с «Атлетиком» из Бильбао, где играют только баски.

А в «Ахмате» можно сделать так, чтобы играли только мусульмане. Потому что для них нахождение в Грозном – в радость. Может быть, для христиан там не настолько комфортно. Приезжают же женщины, подруги, а там важно правильно себя вести, одеваться. Надо все знать.

Мне доставляет удовольствие сотрудничать с Грозным. У них всегда если что-то сказано, то сделано. Мои завистники боятся разговаривать с ними и всякие гадости про меня лить даже. Ведь с «Ахматом» не забалуешь.

У нас очень хорошие взаимоотношения. Плюс, у моей жены практически все родственники жили в Грозном. И она сама ездила туда все время, пока мы жили в России.

Поэтому мне и самому всегда хотелось, чтобы мои футболисты играли в Грозном. Я уверен, что «Ахмат» – та сила, которая может реально бороться за призовую тройку.

– С Рамзаном Кадыровым Яя же тоже встречался. Какое у него впечатление осталось?

– Да, встречался. У него от Грозного и от руководства клуба лучшие впечатления.

Иногда создается ареол, якобы в Грозном грозные люди. Кого-то это настораживает. Но они если договорились, то все будет исполнено, сказано – сделано.

Для работы это шикарно. Все очень профессионально. Во многих других клубах – шарашкина контора, грабят, сидят идиоты. Удивляет даже, где учились такие. А там порядок и уважение! Соблюдена вертикаль власти, очень важный момент.

Ведь мы понимаем, что гендиректор должен заниматься наполнением бюджета, организацией работы клуба. У нас же во всех клубах от уборщицы до президента все занимаются трансферами.

Только трансферы всех интересуют – где и как на них присесть! Очень много же можно сделать бизнеса вокруг футбола, просто нужны грамотные люди.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Туре Яя Селюк Дмитрий
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1675511929
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