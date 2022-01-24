Салах, Дрогба и Яя Туре – среди номинантов на звание лучшего африканца в истории АПЛ

BBC хочет определить лучшего африканского футболиста в истории английской Премьер-лиги.

На это звание номинированы десять игроков:

Эммануэль Адебайор (Того, «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас»);

Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»);

Дидье Дрогба (Кот-д′Ивуар, «Челси»);

Майкл Эссьен (Гана, «Челси»);

Нванкво Кану (Нигерия, «Арсенал», «Вест Бромвич», «Портсмут»);

Рияд Марез (Алжир, «Лестер», «Манчестер Сити»);

Садио Мане (Сенегал, «Саутгемптон», «Ливерпуль»);

Джей-Джей Окоча (Нигерия, «Болтон», «Халл»);

Мохамед Салах (Египет, «Челси», «Ливерпуль»);

Яя Туре (Кот-д′Ивуар, «Манчестер Сити»).

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