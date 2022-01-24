Салах, Дрогба и Яя Туре – среди номинантов на звание лучшего африканца в истории АПЛ

BBC хочет определить лучшего африканского футболиста в истории английской Премьер-лиги.
На это звание номинированы десять игроков:
- Эммануэль Адебайор (Того, «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас»);
- Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»);
- Дидье Дрогба (Кот-д′Ивуар, «Челси»);
- Майкл Эссьен (Гана, «Челси»);
- Нванкво Кану (Нигерия, «Арсенал», «Вест Бромвич», «Портсмут»);
- Рияд Марез (Алжир, «Лестер», «Манчестер Сити»);
- Садио Мане (Сенегал, «Саутгемптон», «Ливерпуль»);
- Джей-Джей Окоча (Нигерия, «Болтон», «Халл»);
- Мохамед Салах (Египет, «Челси», «Ливерпуль»);
- Яя Туре (Кот-д′Ивуар, «Манчестер Сити»).
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Источник: BBC