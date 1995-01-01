Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    3 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?

    Салах, Дрогба и Яя Туре – среди номинантов на звание лучшего африканца в истории АПЛ

    BBC хочет определить лучшего африканского футболиста в истории английской Премьер-лиги.

    На это звание номинированы десять игроков:

    • Эммануэль Адебайор (Того, «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас»);
    • Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»);
    • Дидье Дрогба (Кот-д′Ивуар, «Челси»);
    • Майкл Эссьен (Гана, «Челси»);
    • Нванкво Кану (Нигерия, «Арсенал», «Вест Бромвич», «Портсмут»);
    • Рияд Марез (Алжир, «Лестер», «Манчестер Сити»);
    • Садио Мане (Сенегал, «Саутгемптон», «Ливерпуль»);
    • Джей-Джей Окоча (Нигерия, «Болтон», «Халл»);
    • Мохамед Салах (Египет, «Челси», «Ливерпуль»);
    • Яя Туре (Кот-д′Ивуар, «Манчестер Сити»).

    «Зенит» накажет Азмуна за переход в «Байер»

    Игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны Роналду

    На Кубке Африки команда сыграет с полевым игроком в воротах

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:45
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93239
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68597
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru