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Яя Туре: «Мистер Селюк – не мой агент»

Тренер Яя Туре отрекся от услуг агента Дмитрия Селюка. По словам ивуарийца, теперь его интересы представляет другой человек.

«СМИ, прошу, обратите внимание, что мистер Дмитрий Селюк – не мой агент. До сих пор вижу, что так пишут. Но мои интересы представляет Лион Манн. Спасибо», – написал в социальной сети Туре.

  • Тренер вскоре может получить должность в «Тоттенхэме».
  • После завершения игровой карьеры Туре был в штабе «Олимпика», «Ахмата».
  • Будучи игроком, Туре выступал за «Манчестер Сити», «Барселону».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 19:20
Комментарии3
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    Рейтинг: +10

    bato25 1 час назад

    Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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    Рейтинг: +24204

    bset 1 час назад

    Дошло наконец, что из себя представляет этот господин

    1
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    Рейтинг: +2083

    Беспонтий 2 часа назад

    ура
    кирдык торговцу чёрным деревом

    2
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