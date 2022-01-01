Яя Туре: «Мистер Селюк – не мой агент»

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Тренер Яя Туре отрекся от услуг агента Дмитрия Селюка. По словам ивуарийца, теперь его интересы представляет другой человек.
«СМИ, прошу, обратите внимание, что мистер Дмитрий Селюк – не мой агент. До сих пор вижу, что так пишут. Но мои интересы представляет Лион Манн. Спасибо», – написал в социальной сети Туре.
- Тренер вскоре может получить должность в «Тоттенхэме».
- После завершения игровой карьеры Туре был в штабе «Олимпика», «Ахмата».
- Будучи игроком, Туре выступал за «Манчестер Сити», «Барселону».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?