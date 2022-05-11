Яя Туре: «Мистер Селюк – не мой агент»

Тренер Яя Туре отрекся от услуг агента Дмитрия Селюка. По словам ивуарийца, теперь его интересы представляет другой человек.

«СМИ, прошу, обратите внимание, что мистер Дмитрий Селюк – не мой агент. До сих пор вижу, что так пишут. Но мои интересы представляет Лион Манн. Спасибо», – написал в социальной сети Туре.

Тренер вскоре может получить должность в «Тоттенхэме».

После завершения игровой карьеры Туре был в штабе «Олимпика», «Ахмата».

Будучи игроком, Туре выступал за «Манчестер Сити», «Барселону».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?