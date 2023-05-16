Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Он сам кладет себя ниже плинтуса»: агент Селюк жестко раскритиковал Яя Туре

    «Он сам кладет себя ниже плинтуса»: агент Селюк жестко раскритиковал Яя Туре

    Футбольный агент Дмитрий Селюк недоволен словами Яя Туре в свой адрес.

    – Недавно можно было увидеть вашу цитату в главных спортивных СМИ Европы. Вы сказали, что снято проклятие африканских шаманов с «Манчестер Сити», о котором вы заявили после ухода Яя Туре из команды, и теперь «Сити» выиграет с Гвардиолой Лигу чемпионов в течение трeх лет. Вы думали, что история так далеко зайдeт?

    – В начале всем казалось, что это шутка. Потом ты выигрываешь 1:0 за две минуты до конца матча, тебе прилетает два гола – и уже думаешь: может, это и не шутка?

    Дошло до того, что мне звонят английские журналисты и со всей серьeзностью спрашивают об этой проблеме.

    Мы ведь раньше с Гвардиолой дружили семьями. Его брат, дети, общались с моим ребeнком. Я тогда жeстко заступился за Яя Туре, потому что я представлял его интересы.

    Я думаю, Пеп понял, что, если бы я представлял его интересы, я бы тоже за него бился. Но сейчас я понял, что Пеп в принципе был прав.

    Сейчас Яя написал в твиттере, что Дмитрий не мой агент. А твиттер ведeт человек, который хочет быть его агентом.

    – Но не мог же агент написать самовольно. Значит, Яя дал посыл. Он назвал ваши слова про проклятие «бредом и ленивыми стереотипами», сказал, что вы никоим образом его не представляете.

    И этими выражениями Яя сам кладeт себя ниже плинтуса. Хотя он раньше во всех интервью говорил, что я ему не агент, а папушка. Я его всю жизнь вeл.

    А сейчас жизнь удалась, деньги заработаны, дома куплены, паспорт английский получен – всe стало тип-топ.

    Он начал это говорить, потому что боялся, что мы с Пепом пошли друг против друга, а он туда хочет заскочить тренером. Раз я такой жeсткий, все будут бояться его взять. Я же никогда не предам человека, с которыми дружу.

    Я болею за «Барселону». Когда мы поссорились с «Манчестер Сити», я все эти годы был против них. А в нынешнем сезоне – поддерживаю их, они выиграют все титулы. Обычно те, за кого я болею, побеждают.

    – Вы считаете, что Туре вас предаeт?

    Да, отчасти это предательство. Конечно, это неприятно. Но в принципе у нас же работа закончена. Если бы он был игроком, такого не могло случиться. Сейчас я действительно не представляю его интересы.

    Он не играет. Я же не могу представлять интересы обычного человека, это же ненормально. Понятно, что СМИ ему звонят и спрашивают, но он дистанцируется, боится сказать против.

    – Вы так и не ответили: было ли реальное проклятие от шаманов?

    – Дело не в этом. Не надо далеко за примерами ходить. Сeмин ходил со своим петушком. Личка в розовом свитере выходит, когда выигрывает. Бог всe видит.

    Я помогаю очень бедным людям, которые практически в гетто живут, помогаю большим семьям. И бог это видит.

    И когда несправедливость происходит по отношению ко мне, с этими людьми сразу что-то происходит. Кто умер, кто сел, кто ещe что-нибудь – так жизнь устроена.

    Новости по теме
    Селюк вспомнил реакцию Аршавина на отказ «Зенита» продавать его в «Барселону» 1
    Селюк рассказал, как «Зенит» просил «Барселону» продать Месси за 20 миллионов 2
    «Не связывайте меня с этим бредом»: Яя Туре – о словах Селюка про «Ман Сити» и шаманов
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:15
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8341

      Беспонтий 50 минут назад

      селюк не спит три месяца подряд
      куда -то делись десять н.е.г.ритят
      и даже не осталось Яя

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +469

      dragoff 1 час назад

      Какой же он кретин))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 