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  • «Он сам кладет себя ниже плинтуса»: агент Селюк жестко раскритиковал Яя Туре

«Он сам кладет себя ниже плинтуса»: агент Селюк жестко раскритиковал Яя Туре

16 мая 2023, 15:15
1

Футбольный агент Дмитрий Селюк недоволен словами Яя Туре в свой адрес.

– Недавно можно было увидеть вашу цитату в главных спортивных СМИ Европы. Вы сказали, что снято проклятие африканских шаманов с «Манчестер Сити», о котором вы заявили после ухода Яя Туре из команды, и теперь «Сити» выиграет с Гвардиолой Лигу чемпионов в течение трeх лет. Вы думали, что история так далеко зайдeт?

– В начале всем казалось, что это шутка. Потом ты выигрываешь 1:0 за две минуты до конца матча, тебе прилетает два гола – и уже думаешь: может, это и не шутка?

Дошло до того, что мне звонят английские журналисты и со всей серьeзностью спрашивают об этой проблеме.

Мы ведь раньше с Гвардиолой дружили семьями. Его брат, дети, общались с моим ребeнком. Я тогда жeстко заступился за Яя Туре, потому что я представлял его интересы.

Я думаю, Пеп понял, что, если бы я представлял его интересы, я бы тоже за него бился. Но сейчас я понял, что Пеп в принципе был прав.

Сейчас Яя написал в твиттере, что Дмитрий не мой агент. А твиттер ведeт человек, который хочет быть его агентом.

– Но не мог же агент написать самовольно. Значит, Яя дал посыл. Он назвал ваши слова про проклятие «бредом и ленивыми стереотипами», сказал, что вы никоим образом его не представляете.

И этими выражениями Яя сам кладeт себя ниже плинтуса. Хотя он раньше во всех интервью говорил, что я ему не агент, а папушка. Я его всю жизнь вeл.

А сейчас жизнь удалась, деньги заработаны, дома куплены, паспорт английский получен – всe стало тип-топ.

Он начал это говорить, потому что боялся, что мы с Пепом пошли друг против друга, а он туда хочет заскочить тренером. Раз я такой жeсткий, все будут бояться его взять. Я же никогда не предам человека, с которыми дружу.

Я болею за «Барселону». Когда мы поссорились с «Манчестер Сити», я все эти годы был против них. А в нынешнем сезоне – поддерживаю их, они выиграют все титулы. Обычно те, за кого я болею, побеждают.

– Вы считаете, что Туре вас предаeт?

Да, отчасти это предательство. Конечно, это неприятно. Но в принципе у нас же работа закончена. Если бы он был игроком, такого не могло случиться. Сейчас я действительно не представляю его интересы.

Он не играет. Я же не могу представлять интересы обычного человека, это же ненормально. Понятно, что СМИ ему звонят и спрашивают, но он дистанцируется, боится сказать против.

– Вы так и не ответили: было ли реальное проклятие от шаманов?

– Дело не в этом. Не надо далеко за примерами ходить. Сeмин ходил со своим петушком. Личка в розовом свитере выходит, когда выигрывает. Бог всe видит.

Я помогаю очень бедным людям, которые практически в гетто живут, помогаю большим семьям. И бог это видит.

И когда несправедливость происходит по отношению ко мне, с этими людьми сразу что-то происходит. Кто умер, кто сел, кто ещe что-нибудь – так жизнь устроена.

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Источник: Metaratings
Лига чемпионов Манчестер Сити Туре Яя Гвардиола Хосеп Селюк Дмитрий
Комментарии (1)
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Беспонтий
1684242131
селюк не спит три месяца подряд куда -то делись десять н.е.г.ритят и даже не осталось Яя
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