Талалаев – о функциях Яя Туре в «Ахмате»: «Он ведет три направления»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, чем будет заниматься Яя Туре в его штабе.

«У нас вообще очень интернациональный штаб. Тренер по физподготовке – итальянец, аналитик – украинец, физиотерапевт из Португалии.

Яя Туре ведет три направления. Это анализ соперников, работа с молодежью и он знает, что такое победный дух.

Он нам в большей степени для этого и нужен, чтобы команду не болтало и она могла планомерно идти по ходу сезона. Ну и в переговорах.

Сейчас разговаривали с игроком сборной Марокко, который играет в чемпионате Нидерландов. Туре объяснил ему, что ему лично комфортно в команде, и парень дал согласие, сейчас будет с нами на сборе», – объяснил Талалаев.