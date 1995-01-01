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    Талалаев – о функциях Яя Туре в «Ахмате»: «Он ведет три направления»

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, чем будет заниматься Яя Туре в его штабе.

    «У нас вообще очень интернациональный штаб. Тренер по физподготовке – итальянец, аналитик – украинец, физиотерапевт из Португалии.

    Яя Туре ведет три направления. Это анализ соперников, работа с молодежью и он знает, что такое победный дух.

    Он нам в большей степени для этого и нужен, чтобы команду не болтало и она могла планомерно идти по ходу сезона. Ну и в переговорах.

    Сейчас разговаривали с игроком сборной Марокко, который играет в чемпионате Нидерландов. Туре объяснил ему, что ему лично комфортно в команде, и парень дал согласие, сейчас будет с нами на сборе», – объяснил Талалаев.

    • «Ахмат» объявил о заключении контракта с ивуарийцем 14 июня.
    • Контракт Туре с клубом рассчитан на один год.
    • Он будет переводить всю свою зарплату в благотворительный фонд «Дети Чечни».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3007

      Алехсбургер. 1 час назад

      Тёрки,заморочки и непонятки..
      Все три направления. Сам организовал ,сам и ведёт.
      Поплачете ещё.

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