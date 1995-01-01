Талалаев – о функциях Яя Туре в «Ахмате»: «Он ведет три направления»

Тёрки,заморочки и непонятки..
Все три направления. Сам организовал ,сам и ведёт.
Поплачете ещё.
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, чем будет заниматься Яя Туре в его штабе.
«У нас вообще очень интернациональный штаб. Тренер по физподготовке – итальянец, аналитик – украинец, физиотерапевт из Португалии.
Яя Туре ведет три направления. Это анализ соперников, работа с молодежью и он знает, что такое победный дух.
Он нам в большей степени для этого и нужен, чтобы команду не болтало и она могла планомерно идти по ходу сезона. Ну и в переговорах.
Сейчас разговаривали с игроком сборной Марокко, который играет в чемпионате Нидерландов. Туре объяснил ему, что ему лично комфортно в команде, и парень дал согласие, сейчас будет с нами на сборе», – объяснил Талалаев.
- «Ахмат» объявил о заключении контракта с ивуарийцем 14 июня.
- Контракт Туре с клубом рассчитан на один год.
- Он будет переводить всю свою зарплату в благотворительный фонд «Дети Чечни».