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Яя Туре
Статистика
Яя Туре - статистика
Завершил карьеру
13 мая 1983 (43)
#42 | Полузащитник
191 см | 87 кг
Кот-д'Ивуар
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Олимпиакос
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 тур
Олимпиакос
5 : 1
08.11.2018
Дюделанж
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Дюделанж
0 : 2
25.10.2018
Олимпиакос
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Милан
3 : 1
04.10.2018
Олимпиакос
1' - 90'
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