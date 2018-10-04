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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Милан - Олимпиакос
Милан - Олимпиакос: обзор матча 04 октября 2018
Милан
04.10.2018, четверг, 19:55
Лига Европы, группа F, 2 тур
3 : 1
Завершен
Олимпиакос
70'
П. Кутроне
76'
Г. Игуаин
79'
П. Кутроне
14'
М. Анхель Герреро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Олимпиакос
ГОЛ! 3:1!
П. Кутроне
Пас отдал
Х. Чалханоглу
79'
ГОЛ! 2:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
Х. Чалханоглу
76'
ГОЛ! 1:1!
П. Кутроне
Пас отдал
Р. Родригес
70'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
56'
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Анхель Герреро
Пас отдал
Л. Кутрис
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
25
Пепе Рейна
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Сусо
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
8
Гильерме
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Олимпиакос
1
Андреас Янниотис
ВР
5
Яссин Мерья
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
2
Мади Камара
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Рейна
13
Родригес
26
Романьоли
25
Сапата
2
Калабрия
8
Бакайоко
7
Бонавентура
6
Билья
70
Кастильехо
10
Сусо
9
Игуаин
4-4-1-1
1
Са
4
Сиссе
35
Торосидис
24
Миранда
33
Кутрис
8
Гильерме
42
Туре
10
Натхо
10
Фетфацидис
77
Науэль
10
Герреро
Остались в запасе
Милан
Олимпиакос
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
19
Франк Кессье
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
1
Андреас Янниотис
ВР
5
Яссин Мерья
ЦЗ
2
Мади Камара
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
19
Франк Кессье
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Остались в запасе
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
1
Андреас Янниотис
ВР
5
Яссин Мерья
ЦЗ
2
Мади Камара
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Милан - Олимпиакос
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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