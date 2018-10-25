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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Дюделанж - Олимпиакос
Дюделанж - Олимпиакос: обзор матча 25 октября 2018
Дюделанж
25.10.2018, четверг, 19:55
Лига Европы, группа F, 3 тур
0 : 2
Завершен
Олимпиакос
66'
В. Торосидис
81'
К. Фортунис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дюделанж - Олимпиакос
81'
ГОЛ! 0:2!
К. Фортунис
74'
Желтая карточка
Л. Христодулопулос
66'
ГОЛ! 0:1!
В. Торосидис
Пас отдал
К. Фортунис
Желтая карточка
К. Кутюрье
56'
35'
Желтая карточка
М. Камара
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дюделанж
12
Ландри Боннефо
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
39
Анисс Эль-Хрити
ЦЗ
26
Джерри Премпе
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
5
Том Шнелл
ЦЗ
14
Клеман Кутюрье
ЦП
22
Стелвио
ЦП
6
Марк-Андре Крушка
ЦП
7
Доминик Штольц
АП
4
Давид Тюрпель
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Дюделанж
33
Джо Фрисинг
ВР
27
Брайан Мелисс
ЦЗ
8
Марио Покар
ЦП
99
Леван Кения
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
20
Эдис Агович
ЦФ
90
Николя Перес
ЦФ
Олимпиакос
1
Андреас Янниотис
ВР
24
Родерик Миранда
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
8
Гильерме
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
3-2-3-1-1
12
Боннефо
26
Премпе
32
Йорданов
5
Шнелл
39
Эль-Хрити
4
Бишевац
14
Кутюрье
22
Стелвио
6
Крушка
7
Штольц
4
Тюрпель
4-2-2-2
1
Са
4
Сиссе
35
Торосидис
26
Вукович
33
Кутрис
41
Бухалакис
2
Камара
7
Фортунис
77
Науэль
10
Герреро
11
Поденсе
Остались в запасе
Дюделанж
Олимпиакос
33
Джо Фрисинг
ВР
27
Брайан Мелисс
ЦЗ
8
Марио Покар
ЦП
99
Леван Кения
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
20
Эдис Агович
ЦФ
90
Николя Перес
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
1
Андреас Янниотис
ВР
24
Родерик Миранда
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
8
Гильерме
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
33
Джо Фрисинг
ВР
27
Брайан Мелисс
ЦЗ
8
Марио Покар
ЦП
99
Леван Кения
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
20
Эдис Агович
ЦФ
90
Николя Перес
ЦФ
Остались в запасе
1
Андреас Янниотис
ВР
24
Родерик Миранда
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
8
Гильерме
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
Главный тренер
Карлос Фангейру
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Дюделанж - Олимпиакос
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дюделанж
1 : 1
17.05.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Унион Тетус Петанж
3 : 0
10.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Дюделанж
1 : 2
03.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Стадион:
Йос Носбаум
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