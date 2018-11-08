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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпиакос - Дюделанж
Олимпиакос - Дюделанж: обзор матча 08 ноября 2018
Олимпиакос
08.11.2018, четверг, 23:00
Лига Европы, группа F, 4 тур
5 : 1
Завершен
Дюделанж
6'
В. Торосидис
15'
К. Фортунис
26'
Л. Христодулопулос
36'
К. Фортунис
69'
Д. Синани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Дюделанж
69'
ГОЛ! 4:1!
Д. Синани
49'
Желтая карточка
Т. Шнелл
Желтая карточка
В. Торосидис
48'
ГОЛ! 4:0!
К. Фортунис
Пас отдал
Д. Поденсе
36'
28'
Желтая карточка
Д. Тюрпель
ГОЛ! 3:0!
Л. Христодулопулос
Пас отдал
К. Фортунис
26'
ГОЛ! 2:0!
К. Фортунис
15'
ГОЛ! 1:0!
В. Торосидис
Пас отдал
М. Камара
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Дюделанж
12
Ландри Боннефо
ВР
27
Брайан Мелисс
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
26
Джерри Премпе
ЦЗ
5
Том Шнелл
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
14
Клеман Кутюрье
ЦП
6
Марк-Андре Крушка
ЦП
7
Доминик Штольц
АП
4
Давид Тюрпель
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
Олимпиакос
1
Андреас Янниотис
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Дюделанж
8
Марио Покар
ЦП
22
Стелвио
ЦП
31
Леон Йенсен
ЦП
99
Леван Кения
ЦП
21
Патрик Штумпф
ЦФ
90
Николя Перес
ЦФ
4-3-2-1
1
Са
21
Цимикас
4
Сиссе
35
Торосидис
24
Миранда
2
Камара
7
Христодулопулос
10
Натхо
77
Науэль
7
Фортунис
11
Поденсе
3-2-3-1-1
12
Боннефо
26
Премпе
5
Шнелл
4
Бишевац
27
Мелисс
32
Йорданов
10
Синани
14
Кутюрье
6
Крушка
7
Штольц
4
Тюрпель
Остались в запасе
Олимпиакос
Дюделанж
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
1
Андреас Янниотис
ВР
5
Яссин Мерья
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
21
Патрик Штумпф
ЦФ
8
Марио Покар
ЦП
22
Стелвио
ЦП
31
Леон Йенсен
ЦП
99
Леван Кения
ЦП
90
Николя Перес
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
Остались в запасе
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
1
Андреас Янниотис
ВР
5
Яссин Мерья
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Остались в запасе
21
Патрик Штумпф
ЦФ
8
Марио Покар
ЦП
22
Стелвио
ЦП
31
Леон Йенсен
ЦП
99
Леван Кения
ЦП
90
Николя Перес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Карлос Фангейру
Статистика матча Олимпиакос - Дюделанж
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дюделанж
1 : 1
17.05.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Унион Тетус Петанж
3 : 0
10.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Дюделанж
1 : 2
03.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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