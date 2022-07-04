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«Мы говорили целыми днями». Кессье советовался с Яя Туре перед переходом в «Барсу»

Бывший полузащитник «Барселоны» Яя Туре советовал Франку Кессье перейти в каталонский клуб из «Милана»

«Я звонил ему во время переговоров с «Барсой». Он звонил мне несколько раз, потому что понимал, что я знаю «Барселону».

Мы говорили целыми днями, потому что он хотел знать все о «Барсе». Я сказал ему, чтобы он не сомневался», – заявил Яя Туре.

  • «Барса» заключила контракт с 25-летним игроком до 2026 года.
  • За 5 сезонов в «Милане» ивуариец забил 37 голов и сделал 16 ассистов в 223 матчах.
  • В 2022 году Кессье выиграл Серию А.

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Источник: Marca

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