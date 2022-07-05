«Мы говорили целыми днями». Кессье советовался с Яя Туре перед переходом в «Барсу»

Бывший полузащитник «Барселоны» Яя Туре советовал Франку Кессье перейти в каталонский клуб из «Милана»

«Я звонил ему во время переговоров с «Барсой». Он звонил мне несколько раз, потому что понимал, что я знаю «Барселону».

Мы говорили целыми днями, потому что он хотел знать все о «Барсе». Я сказал ему, чтобы он не сомневался», – заявил Яя Туре.