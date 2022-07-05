«Мы говорили целыми днями». Кессье советовался с Яя Туре перед переходом в «Барсу»

Бывший полузащитник «Барселоны» Яя Туре советовал Франку Кессье перейти в каталонский клуб из «Милана»
«Я звонил ему во время переговоров с «Барсой». Он звонил мне несколько раз, потому что понимал, что я знаю «Барселону».
Мы говорили целыми днями, потому что он хотел знать все о «Барсе». Я сказал ему, чтобы он не сомневался», – заявил Яя Туре.
- «Барса» заключила контракт с 25-летним игроком до 2026 года.
- За 5 сезонов в «Милане» ивуариец забил 37 голов и сделал 16 ассистов в 223 матчах.
- В 2022 году Кессье выиграл Серию А.
Источник: Marca