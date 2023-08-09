«Аль-Ахли» купил полузащитника «Барселоны»

Пошел по рукам! Игрок то что надо!
Но выбрал не футбол а деньги!
Зря с Милана уходил.
Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье перешел в «Аль-Ахли».
Саудовцы заплатили за игрока 12,5 миллиона евро.
Зарплата Кессье составит 14 миллионов евро в год.
- Год назад «Барса» заполучила Кессье бесплатно. Тогда у него истекло соглашение с «Миланом».
- В прошедшем сезоне ивуариец забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 43 матчах.
- Его контракт с клубом действовал до июня 2026-го.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.