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    «Аль-Ахли» купил полузащитника «Барселоны»

    Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье перешел в «Аль-Ахли».

    Саудовцы заплатили за игрока 12,5 миллиона евро.

    Зарплата Кессье составит 14 миллионов евро в год.

    • Год назад «Барса» заполучила Кессье бесплатно. Тогда у него истекло соглашение с «Миланом».
    • В прошедшем сезоне ивуариец забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 43 матчах.
    • Его контракт с клубом действовал до июня 2026-го.

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    Источник: официальный сайт «Барселоны»

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    09.08.2023 21:05
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2439

      Болотоход 16 часов назад

      Пошел по рукам! Игрок то что надо!
      Но выбрал не футбол а деньги!
      Зря с Милана уходил.

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      Рейтинг: +863

      Lipatoff > Болотоход 15 часов назад

      Как зря? Выбрал же деньги. Я вот смотрю на современных футболистов, вообще глаза не горят, лишь бы бабла срубить... Месси вон уже в возрасте, но и то отрабатывает по полной, все-таки профи есть профи

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