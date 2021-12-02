Football.London: тренер «Ахмата» Яя Туре замечен на базе «Тоттенхэма»

Тренер «Ахмата» Яя Туре набирается опыта в академии «Тоттенхэма», утверждает Football.London.

38-летнего ивуарийца в среду заметили на базе лондонского клуба. Сейчас специалист живет в британской столице и занимается получением тренерской лицензии УЕФА категории «А».