Football.London: тренер «Ахмата» Яя Туре замечен на базе «Тоттенхэма»

Тренер «Ахмата» Яя Туре набирается опыта в академии «Тоттенхэма», утверждает Football.London.
38-летнего ивуарийца в среду заметили на базе лондонского клуба. Сейчас специалист живет в британской столице и занимается получением тренерской лицензии УЕФА категории «А».
- «Ахмат» объявил о заключении контракта с Туре в июне.
- Контракт между сторонами рассчитан на 1 год.
Источник: Football.London
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