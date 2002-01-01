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    Football.London: тренер «Ахмата» Яя Туре замечен на базе «Тоттенхэма»

    Тренер «Ахмата» Яя Туре набирается опыта в академии «Тоттенхэма», утверждает Football.London.

    38-летнего ивуарийца в среду заметили на базе лондонского клуба. Сейчас специалист живет в британской столице и занимается получением тренерской лицензии УЕФА категории «А».

    • «Ахмат» объявил о заключении контракта с Туре в июне.
    • Контракт между сторонами рассчитан на 1 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football.London

    Информационный ресурс, посвященный лондонским футбольным клубам. Аудитория в твиттере - почти 43 тысячи подписчиков.

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