Экс-тренер «Ахмата» Яя Туре может получить должность в «Тоттенхэме»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити», «Барселоны» Яя Туре может получить тренерскую должность в «Тоттенхэме». Для этого он собирается получить соответствующую лицензию УЕФА.

В то же время Туре открыт для предложений из других клубов.

После завершения игровой карьеры Туре был в штабе «Олимпика», «Ахмата».

Агент Туре – Дмитрий Селюк.

«Тоттенхэм» борется за попадание в Лигу чемпионов.

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