Экс-тренер «Ахмата» Яя Туре может получить должность в «Тоттенхэме»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити», «Барселоны» Яя Туре может получить тренерскую должность в «Тоттенхэме». Для этого он собирается получить соответствующую лицензию УЕФА.
В то же время Туре открыт для предложений из других клубов.
- После завершения игровой карьеры Туре был в штабе «Олимпика», «Ахмата».
- Агент Туре – Дмитрий Селюк.
- «Тоттенхэм» борется за попадание в Лигу чемпионов.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: Evening Standard