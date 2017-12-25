Каррера назвал Петковича жертвой лимита на легионеров

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что продолжает верить в защитника команды Марко Петковича. По мнению специалиста, игроку не хватает игровой практики из-за лимита на легионеров в РФПЛ.

– Что не так с Петковичем?

– В него я верю. Проблема Петковича – отсутствие постоянной практики, потому что Марко – жертва лимита на легионеров. Но качество и умения этого футболиста для меня очевидны.

– Сербские коллеги говорили мне, что Петкович трудно реагирует на критику. А ведь именно на него болельщики давят больше всего. Как он?

– Даже когда Марко не попадает в состав, он сохраняет позитив. Но почему-то для многих он стал мишенью. С первого же матча. Это очень раздражает. Не знаю, по какой причине, но ему не дали времени, сразу набросились. Ошибаются все, но другие ошибки не замечают, а Петковича атакуют. Как только проводим неудачный матч, первый вопрос мне задают о Петковиче!

Хочу сказать этим людям: вы футбол смотрите? Или не видите, что ошибка начинается гораздо раньше, чем показывают в повторе? Неприятно, когда ищут причину неудач в ком-то одном.