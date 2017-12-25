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    Каррера назвал Петковича жертвой лимита на легионеров

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что продолжает верить в защитника команды Марко Петковича. По мнению специалиста, игроку не хватает игровой практики из-за лимита на легионеров в РФПЛ.

    – Что не так с Петковичем?

    – В него я верю. Проблема Петковича – отсутствие постоянной практики, потому что Марко – жертва лимита на легионеров. Но качество и умения этого футболиста для меня очевидны.

    – Сербские коллеги говорили мне, что Петкович трудно реагирует на критику. А ведь именно на него болельщики давят больше всего. Как он?

    – Даже когда Марко не попадает в состав, он сохраняет позитив. Но почему-то для многих он стал мишенью. С первого же матча. Это очень раздражает. Не знаю, по какой причине, но ему не дали времени, сразу набросились. Ошибаются все, но другие ошибки не замечают, а Петковича атакуют. Как только проводим неудачный матч, первый вопрос мне задают о Петковиче!

    Хочу сказать этим людям: вы футбол смотрите? Или не видите, что ошибка начинается гораздо раньше, чем показывают в повторе? Неприятно, когда ищут причину неудач в ком-то одном.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.12.2017 07:30
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    Комментарии (9)
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    Диктор
    1514176846
    Все по делу ответил.Настоящий тренер и человек ,все правильно своих игроков надо поддерживать всегда -независимо от проведенного матча
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    RedWhiteFans2
    1514183152
    Петкович-жертва отсутствия тренерского опыта Карьеры, который многие вещи проходит с командой первый раз. И не надо ля-ля. Просто за чемпионство Спартака, многие вещи Каррере сходят с рук. Как и и историческое поражение от Ливерпуля. И это правда жизни.
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    Igor Belousov
    1514183159
    нет это не защитник
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    momwig_
    1514184599
    Вот я согласен с тем, что нефиг всех собак на Петковича вешать. Нормальный деф, не хуже тех ,что есть... жаль что не лучше.
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    OfaZavr
    1514191525
    может и правда Каррере виднее, а вдруг и мы со временем в нем разглядим что-нибудь.
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    DOCTOR PENALTY
    1514192558
    Марко себя ещё покажет, аплодировать будем.
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    Полная Канистра
    1514211179
    в команде все свои и лишних для Карреры нет игроков лимит отменят тогда заиграет главное тренер верит в него
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    ologreds
    1694991671
    numo530232
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