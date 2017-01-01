Еременко и Петкович покинули «Спартак»

Ещё сегодняшним утром про комментариям было очевидно,что Ерёма нужен.Теперь другие комментарии,диаметрально противоположные.Ох-хо-хо...А сколько победного визга было,когда он приходил!
«Спартак» расторг контракт по соглашению сторон с полузащитником Романом Еременко и защитником Марко Петковичем, сообщил в своем телеграме главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.
Ранее сегодня красно-белых уже покинул хавбек Ивелин Попов. Также в ближайшее время «Спартак», с большой долей вероятности, расстанется с полузащитником Джано: он перейдет на правах аренды в «Крылья Советов».
- Петкович перешел в столичный клуб в июле 2017 года. Серб провел за «Спартак» 16 матчей.
- Еременко присоединился к москвичам в августе прошлого года. На счету финна семь игр за команду.