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    Еременко и Петкович покинули «Спартак»

    «Спартак» расторг контракт по соглашению сторон с полузащитником Романом Еременко и защитником Марко Петковичем, сообщил в своем телеграме главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    Ранее сегодня красно-белых уже покинул хавбек Ивелин Попов. Также в ближайшее время «Спартак», с большой долей вероятности, расстанется с полузащитником Джано: он перейдет на правах аренды в «Крылья Советов».

    • Петкович перешел в столичный клуб в июле 2017 года. Серб провел за «Спартак» 16 матчей.
    • Еременко присоединился к москвичам в августе прошлого года. На счету финна семь игр за команду.

    Источник: Телеграм-канала Василия Конова

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    Сегодня, 17:45
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1694

      Агасфер 11 минут назад

      Ещё сегодняшним утром про комментариям было очевидно,что Ерёма нужен.Теперь другие комментарии,диаметрально противоположные.Ох-хо-хо...А сколько победного визга было,когда он приходил!

      1
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      Рейтинг: +71

      Amokachi14 13 минут назад

      Петковича и Попова стоило попробовать продать.

      1
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      Рейтинг: +14910

      oyabun 14 минут назад

      Еременко все же жаль что ушел. Травмы у всех бывают, а ему фактически просто не хватило времени проявить свои лучшие качества на поле. Ну разогнать то дело нехитрое. А кто будет играть и выходить на замены? Всё та же "гвардия" Ромашка?

      1
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      Рейтинг: +350

      JTherry 19 минут назад

      итак, шестеро на выход и один (пока) на вход... продолжение следует?

      0
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      Рейтинг: +4256

      Сильвербой 19 минут назад

      И только ОПГ "Ромашка" неприкасаемая!!!

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      Рейтинг: +497

      ДяДь ПашА 25 минут назад

      Слава богу,ещё должны кого нить выгнать я про Реброва,Комбара,Роша,Ещенко кресты сам уйдёт

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      Рейтинг: +35

      Мудакам 36 минут назад

      не хватает деньжат? Вряд ли - как там - сначала до основанья а затем мы наш мы новый мир построим и.т.п.

      0
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      Рейтинг: +2877

      Skull_Boy 44 минуты назад

      Начинают неужели сплавливать ненужный хлам - Джано, Самедов, Еременко,Петкович и Попов, а еще бы для всей картины послать на х... Глушакова, Ещенко, Комбарова и штангососа, короче всю Ромашку и было бы счастье полные штаны

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      Рейтинг: +350

      JTherry > Skull_Boy 34 минуты назад

      похоже, об этом (Глушаков-Ребров) объявят после первых сборов в Эмиратах... а Ещенко восстанавливается после крестов

      0
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      Рейтинг: +350

      JTherry 45 минут назад

      вот это зачистка, но даже при этом в полузащите будет 11 игроков с учетом Гулиева...

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      Рейтинг: +2279

      Freyk 46 минут назад

      Вроде радует, что в «Спартаке» началась чистка, да только почему-то Глушакова, Комбарова, Реброва и т.д. она вообще никаким боком не коснулась.

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