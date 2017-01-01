Еременко и Петкович покинули «Спартак»

«Спартак» расторг контракт по соглашению сторон с полузащитником Романом Еременко и защитником Марко Петковичем, сообщил в своем телеграме главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

Ранее сегодня красно-белых уже покинул хавбек Ивелин Попов. Также в ближайшее время «Спартак», с большой долей вероятности, расстанется с полузащитником Джано: он перейдет на правах аренды в «Крылья Советов».