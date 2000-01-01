Конов: «Спартак» расторг контракт с Поповым»

«Спартак» расторг контракт с полузащитником Ивелином Поповым, сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов. Сотрудничество было прекращено по взаимному согласию сторон.

По информации Конова, у болгарина имеются предложения о продолжении карьеры.

Ранее сообщалось, что 31-летним футболистом интересуются «Ростов», «Рубин», «Динамо» и клуб второго китайского дивизиона.