Конов: «Спартак» расторг контракт с Поповым»

Во шарага! Утром читал отзывы ,как пригодится качественный игрок Роман Ерёменко,а сейчас жду комментариев,что он нахрен не нужен! Ибо сейчас прошло сообщение,что федунчики расторгли с ним контракт.
«Спартак» расторг контракт с полузащитником Ивелином Поповым, сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов. Сотрудничество было прекращено по взаимному согласию сторон.
По информации Конова, у болгарина имеются предложения о продолжении карьеры.
Ранее сообщалось, что 31-летним футболистом интересуются «Ростов», «Рубин», «Динамо» и клуб второго китайского дивизиона.
- Попов перешел в «Спартак» из «Кубани» в 2015 году.
- Хавбек провел за красно-белых 97 матчей, забил девять голов и сделал 15 результативных передач.