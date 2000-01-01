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    Конов: «Спартак» расторг контракт с Поповым»

    «Спартак» расторг контракт с полузащитником Ивелином Поповым, сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов. Сотрудничество было прекращено по взаимному согласию сторон.

    По информации Конова, у болгарина имеются предложения о продолжении карьеры.

    Ранее сообщалось, что 31-летним футболистом интересуются «Ростов», «Рубин», «Динамо» и клуб второго китайского дивизиона.

    • Попов перешел в «Спартак» из «Кубани» в 2015 году.
    • Хавбек провел за красно-белых 97 матчей, забил девять голов и сделал 15 результативных передач.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 16:47
    Комментарии14
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      Рейтинг: +1694

      Агасфер 14 минут назад

      Во шарага! Утром читал отзывы ,как пригодится качественный игрок Роман Ерёменко,а сейчас жду комментариев,что он нахрен не нужен! Ибо сейчас прошло сообщение,что федунчики расторгли с ним контракт.

      0
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      Рейтинг: +43496

      Рубик Докоян 35 минут назад

      В одном менеджмент "Спартака" можно похвалить, что не тянут до последнего резину. Расторгнув контракт с игроков, выплатив ему компенсацию за оставшиеся месяцы по контракту, дают возможность в зимнее ТО, найти новую команду.

      0
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      Рейтинг: +8695

      Garrincha58 1 час назад

      в спартаке молодцы избавляются от хлама чётко а подписывают перспективного Гулиева не то что Зенит всяких Набиулиных и Оздоевых

      0
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      Рейтинг: +50

      Фанат Рубина 1 час назад

      Ивелин давай к нам!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22

      клювс3 1 час назад

      главное, что Денис остался и рулит
      пОповы пох

      0
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      Рейтинг: +350

      JTherry 1 час назад

      будем помнить, что голы за Спартак Попов забивал красивые...

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      Рейтинг: +11113

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Очень жаль...

      0
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      Рейтинг: +3496

      Persona_non_Grata > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ну не знаю - игрок вроде и хороший , но стабильности явно не хватает .

      2
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      Рейтинг: +4292

      derrik2000 > Persona_non_Grata 1 час назад

      Хоть и, как ты пишешь, стабильности не хватает, но уж лучше, чем ЗМС Кутепов.
      Вот тот играет стабильно.
      Стабильно безобразно.

      Не иначе, как зимой будут целенаправленно искать ЦЗ.
      По мне так лучше 2-х: "паспортиста" вместо ЗМС и хорошего иностранца.

      0
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      Рейтинг: +146

      serhio80 > derrik2000 1 час назад

      Чем вам Кутепов то помешал? Косячит иногда, бывает. Вот только привозили как правило не из его зоны

      1
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      Рейтинг: +4292

      derrik2000 > serhio80 56 минут назад

      Мне ЛИЧНО Кутепов ничем не помешал.
      Просто игрок ниже среднего уровня: теряется как в безобиднейших ситуациях, так и тогда, когда в нашей штрафной "жарко", не подстраховывает, поскольку не "читает" игру и ещё много всего. Такого в основе выпускать - приключения в своей штрафной площади искать.
      В сборной у него только при "дядьке" Игнашевиче получалось играть без особого брака. А "стой там иди сюда" в команде, которая ежегодно борется за чемпионство и хочет успешно играть в еврокубках просто не нужен: Горлукович-то уже давным давно завершил карьеру игрока.

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      Рейтинг: +4292

      derrik2000 1 час назад

      Только-только Попов говорил, что остаётся в Спартаке и вот - на тебе.
      Наверное, есть конкретный вариант продолжения карьеры, и Попов побоялся сглазить.

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      Рейтинг: +1694

      Агасфер > derrik2000 13 минут назад

      То же и с Ерёменко.

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      Рейтинг: +4292

      derrik2000 > Агасфер 6 минут назад

      Соглашусь.

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