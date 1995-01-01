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    Червиченко: «Джано почему-то нравилось полировать лавку в «Спартаке»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал уход ряда игроков из московской команды.

    Красно-белых этой зимой покинул Марко Петкович. В аренду отправились Артем Тимофеев и Джано.

    «По Петковичу уже давно было все понятно — он явно не прижился в команде. Тимофееву сейчас аренда просто необходима, чтобы продолжать развиваться.

    Что касается Джано, то он давно должен был уйти за игровой практикой, но ему почему-то нравилось полировать лавку в «Спартаке». Если ему хочется заниматься этим до конца карьеры, то уходить, конечно, никуда не надо», — сказал Червиченко.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3528

      piligrim1986 11 минут назад

      джано жаль - если бы не травмы, был бы лидером

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