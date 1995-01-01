Червиченко: «Джано почему-то нравилось полировать лавку в «Спартаке»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал уход ряда игроков из московской команды.

Красно-белых этой зимой покинул Марко Петкович. В аренду отправились Артем Тимофеев и Джано.

«По Петковичу уже давно было все понятно — он явно не прижился в команде. Тимофееву сейчас аренда просто необходима, чтобы продолжать развиваться.

Что касается Джано, то он давно должен был уйти за игровой практикой, но ему почему-то нравилось полировать лавку в «Спартаке». Если ему хочется заниматься этим до конца карьеры, то уходить, конечно, никуда не надо», — сказал Червиченко.