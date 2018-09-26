У Петковича травма колена. Завтра игрока обследуют врачи

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал травму защитника Марко Петковича в матче 1/16 финала Кубка России против «Черноморца» (1:0, второй тайм). Игрок покинул поле на носилках в начале первого тайма.

«У Петковича травма коленного сустава. Завтра проведем обследование, после которого станет ясна степень повреждения. Но игру Марко продолжить не мог никак. Надеюсь, обойдется без серьезной травм», – сказал Вартапетов.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.