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    У Петковича травма колена. Завтра игрока обследуют врачи

    Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал травму защитника Марко Петковича в матче 1/16 финала Кубка России против «Черноморца» (1:0, второй тайм). Игрок покинул поле на носилках в начале первого тайма.

    «У Петковича травма коленного сустава. Завтра проведем обследование, после которого станет ясна степень повреждения. Но игру Марко продолжить не мог никак. Надеюсь, обойдется без серьезной травм», – сказал Вартапетов.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Sport24

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    26.09.2018 19:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +181

      Flame2045 26 сентября 2018, 20:25

      одних продали,других переломали-кто играть будет?

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