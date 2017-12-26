Федун: «При Петковиче лучше стал играть Ещенко»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о роли защитника Марко Петковича. По его словам, с приходом этого 25-летнего футболиста на его позиции обострилась конкуренция, лучше стал выглядеть Андрей Ещенко.

– Действительно ли пике «Спартака» на старте сезона прекратилось после вашего личного вмешательства и разговоров с тренером, футболистами, менеджерами?

– Не приписывайте мне сверхъестественные способности. Просто нужно было переболеть победой, потом травмами. Потеря пяти-шести ведущих игроков для любой команды становится фатальной.

– Есть мнение, что «Спартак» выглядел плохо из-за того, что в клубе шла внутренняя борьба за то, кто будет управлять трансферами и Каррера в ней участвовал.

– Это совершенно не соответствует действительности. Все селекционные планы утверждаются на совете директоров. Есть позиции, которые нужно было усилить, и мы пытались сделать это. Из всех, кого хотели приобрести, не смогли купить только Луана. Петкович? Это креатура главного тренера. Он и сейчас считает, что сделал все правильно: взяли Петковича – заиграл Ещенко. По рывкам и спринтам он второй после Промеса. В свои 33 года!

– Интересный подход.

– Конкуренция. Ее никто не отменял.