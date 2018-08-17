«Спартак» отправился на матч с «Краснодаром» в составе 22 футболистов

Сегодня «Спартак» вылетел в Краснодар на матч четвертого тура РПЛ.

На игру отправились 22 футболиста московской команды.

Вратари: Александр Максименко, Артeм Ребров.

Защитники: Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Николай Рассказов.

Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Ломовицкий, Лоренцо Мельгарехо, Ивелин Попов, Квинси Промес, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артeм Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни.

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.

Встреча «Краснодар» – «Спартак» состоится в субботу, 18 августа, и начнется в 19:00 по московскому времени.