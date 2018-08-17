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  • «Спартак» отправился на матч с «Краснодаром» в составе 22 футболистов

«Спартак» отправился на матч с «Краснодаром» в составе 22 футболистов

17 августа 2018, 16:27
29

Сегодня «Спартак» вылетел в Краснодар на матч четвертого тура РПЛ.

На игру отправились 22 футболиста московской команды.

Вратари: Александр Максименко, Артeм Ребров.

Защитники: Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Николай Рассказов.

Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Ломовицкий, Лоренцо Мельгарехо, Ивелин Попов, Квинси Промес, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артeм Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни.

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.

Встреча «Краснодар» – «Спартак» состоится в субботу, 18 августа, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Самедов Александр Ребров Артем Комбаров Дмитрий Глушаков Денис Адриано Луис Ещенко Андрей Попов Ивелин Джикия Георгий Зобнин Роман Ташаев Александр Петкович Марко Тимофеев Артем Зе Луиш Мельгарехо Лоренцо Фернандо Промес Квинси Максименко Александр Ломовицкий Александр Рассказов Николай Ханни Софьян Жиго Самуэль Роша Педро
Комментарии (29)
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oyabun
1534514226
Очень хочется чтобы на поле вышел Ханни. И тогда уже будет ясно, то ли Каррера на него непонятно за что ополчился, то ли игрок сам не готов.
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Вальдемар IV
1534515052
....«Спартак» вылетел да знаем мы
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Боцман59rus
1534515394
Не знаю что должно случиться, чтобы Комбарову с Денисом выдали трудовую... Смотреть на это фригидное посмешище, называемое Каррерой игрой - ни сил, ни желания. -Если проигрыш Краснодару поспособствует переменам в формировании основы и удалению этого гнойника из команды, вместе с теми, кто их активно продвигает и навязывает итальянцу- да будет так, вперед быки, продемонстрируйте никчемность этих двух заготовок еще раз.)))
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a-rakhmatov
1534519548
Игра обещает быть интересной, Быки будут биться за 3 очка, а Спартачи будут бороться за лидерство...удачи сильнейшему )))
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lotsman
1534519943
Краснодару нужны очки
Ответить
radist_21
1534522226
Не 22 а 23 Лапочкина забыли!
Ответить
тётя ASYA
1534522410
Зачем держать балласт, карера похоже тактик никакой, игры как не было ,так и нет
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Муруал
1534525384
Краснодару нужно брать реванш за прошлый сезон.Победы быкам.
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zigbert
1534527563
Трудным будет поединок для обоих соперников. Удачи Спартаку.
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За Спартак с1974
1534533705
Краснодар в большинстве. в Спартака каррера
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