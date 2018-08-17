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    «Спартак» отправился на матч с «Краснодаром» в составе 22 футболистов

    Сегодня «Спартак» вылетел в Краснодар на матч четвертого тура РПЛ.

    На игру отправились 22 футболиста московской команды.

    Вратари: Александр Максименко, Артeм Ребров.

    Защитники: Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Николай Рассказов.

    Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Ломовицкий, Лоренцо Мельгарехо, Ивелин Попов, Квинси Промес, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артeм Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни.

    Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.

    Встреча «Краснодар» – «Спартак» состоится в субботу, 18 августа, и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

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    17.08.2018 16:27
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 18 августа 2018, 10:05

      Вперёд быки!!!! Сегодня будет мясо - рубка!!!!

      0
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      Рейтинг: +17

      За Спартак с1974 17 августа 2018, 22:21

      Краснодар в большинстве. в Спартака каррера

      1
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 17 августа 2018, 20:39

      Трудным будет поединок для обоих соперников. Удачи Спартаку.

      7
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 17 августа 2018, 20:03

      Краснодару нужно брать реванш за прошлый сезон.Победы быкам.

      2
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 17 августа 2018, 19:13

      Зачем держать балласт, карера похоже тактик никакой, игры как не было ,так и нет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 17 августа 2018, 19:11

      Долой навесова,глуща,самеда,пятковича,да и промяс уже не тот

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +305

      radist_21 17 августа 2018, 19:10

      Не 22 а 23 Лапочкина забыли!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 17 августа 2018, 19:03

      тренер выпусти пожалуйста в старте Ханни!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 17 августа 2018, 18:32

      Краснодару нужны очки

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 августа 2018, 18:25

      Игра обещает быть интересной, Быки будут биться за 3 очка, а Спартачи будут бороться за лидерство...удачи сильнейшему )))

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