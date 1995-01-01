Селюк: «Восхищаюсь и аплодирую «Спартаку». Наконец, команда взялась за очищение своего болота»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал уход из «Спартака» нескольких футболистов.

В январе московский клуб расторг контракты с защитником Марко Петковичем и полузащитниками Александром Самедовым, Ивелином Поповым и Романом Еременко.

«Восхищаюсь и аплодирую «Спартаку». Наконец, команда взялась за очищение своего болота.

«Спартак» идет в правильном направлении и вернется в ежегодную борьбу за первое место. Молодцы. Даже если никого не купят, расставание со многими футболистами – это тоже жирный плюс», – написал Селюк в твиттере.

После 17-ти туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.