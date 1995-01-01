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    Селюк: «Восхищаюсь и аплодирую «Спартаку». Наконец, команда взялась за очищение своего болота»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал уход из «Спартака» нескольких футболистов.

    В январе московский клуб расторг контракты с защитником Марко Петковичем и полузащитниками Александром Самедовым, Ивелином Поповым и Романом Еременко.

    «Восхищаюсь и аплодирую «Спартаку». Наконец, команда взялась за очищение своего болота.

    «Спартак» идет в правильном направлении и вернется в ежегодную борьбу за первое место. Молодцы. Даже если никого не купят, расставание со многими футболистами – это тоже жирный плюс», – написал Селюк в твиттере.

    После 17-ти туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

    Источник: Твиттер Дмитрия Селюка

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11859

      VVM1964 1 минуту назад

      Жаль , что очисткой как всегда руководят " Шариковы " и " Швондеры " (((

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      Рейтинг: +2560

      ivany4 54 минуты назад

      Болота чистят с глубины, а не сверху ряску собирают.
      Быстро же болото организовалось. Карреру уволили, находясь на 2 месте и отставая на 1 очко от первого. Сейчас находимся на 4 месте.

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