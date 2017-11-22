Ловчев не понимает, зачем «Спартак» купил Петковича

Футбольный эксперт Евгений Ловчев не верит в шансы «Спартака» на попадание в плей-офф Лиги чемпионов после ничейного результата матча с «Марибором» в рамках пятого тура.

«Спартак» играл очень медленно, медленно переходил из обороны в атаку, поэтому его постоянно встречали 10 человек на подступах к штрафной. Против такой обороны эффективна следующая тактика – проходы по флангам и острые передачи в штрафную.

Но у «Спартака» на одном фланге вышел Петкович. Я не знаю, кто его купил и зачем он нужен команде, тем более, в матче Лиги чемпионов. И когда тренеры выставляют такой состав, то не только игроки, но и болельщики держат в уме разгромную победу «Ливерпуля» над «Марибором».

Спартаковцы утыкались в насыщенную оборону соперника и не знали, что делать. Очень плохо сыграл Промес. И напомню, что в первом матче в Мариборе был точно такой же сценарий: «Спартак» забил, затем отошел назад и пропустил. Спартаковцы второй раз наступили на мариборские грабли.

Теперь нас ждет Лига Европы. И, откровенно говоря, «Ливерпуль» и «Севилья» сильнее «Спартака», и совершенно справедливо, что они пойдут дальше в Лиге чемпионов», – считает Ловчев.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Марибор» завершился со счетом 1:1. После этой встречи красно-белые набрали шесть очков, расположившись на третьей строчке в турнирной таблице группы Е. Лидирует «Ливерпуль» с девятью баллами, второй идет «Севилья» (8 очков). Замыкает таблицу «Марибор» с двумя очками.