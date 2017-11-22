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Ловчев не понимает, зачем «Спартак» купил Петковича

22 ноября 2017, 08:16
17

Футбольный эксперт Евгений Ловчев не верит в шансы «Спартака» на попадание в плей-офф Лиги чемпионов после ничейного результата матча с «Марибором» в рамках пятого тура.

«Спартак» играл очень медленно, медленно переходил из обороны в атаку, поэтому его постоянно встречали 10 человек на подступах к штрафной. Против такой обороны эффективна следующая тактика – проходы по флангам и острые передачи в штрафную.

Но у «Спартака» на одном фланге вышел Петкович. Я не знаю, кто его купил и зачем он нужен команде, тем более, в матче Лиги чемпионов. И когда тренеры выставляют такой состав, то не только игроки, но и болельщики держат в уме разгромную победу «Ливерпуля» над «Марибором».

Спартаковцы утыкались в насыщенную оборону соперника и не знали, что делать. Очень плохо сыграл Промес. И напомню, что в первом матче в Мариборе был точно такой же сценарий: «Спартак» забил, затем отошел назад и пропустил. Спартаковцы второй раз наступили на мариборские грабли.

Теперь нас ждет Лига Европы. И, откровенно говоря, «Ливерпуль» и «Севилья» сильнее «Спартака», и совершенно справедливо, что они пойдут дальше в Лиге чемпионов», – считает Ловчев.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Марибор» завершился со счетом 1:1. После этой встречи красно-белые набрали шесть очков, расположившись на третьей строчке в турнирной таблице группы Е. Лидирует «Ливерпуль» с девятью баллами, второй идет «Севилья» (8 очков). Замыкает таблицу «Марибор» с двумя очками.

Источник: «Советский спорт»
Лига чемпионов Спартак Марибор Петкович Марко Промес Квинси Ловчев Евгений
Комментарии (17)
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Отчаянный Пердун
1511328528
не купил а на халяву подписал! но я согласен с тем что в РФПЛ он не играет а в ЛЧ выпустили.
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piligrim1986
1511328794
в данном матче он еще норм сыграл относительно)))
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alexivanof197
1511330129
да ошибкой было не Петковича выпустить,а отойти назад после забитого гола,серб относительно неплохо сыграл в обороне,в атаке да-хотел,но не сыгран с партнерами
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shpilman
1511331058
свободный агент так то, а косяк то Зобнина, нехер менять пз на зщ, тоже самое с Комбаровым, он игрок атаки, а не защиты
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momwig_
1511331349
Это какой-то "пунктик" - сказать гадость про Петковича. Промес провалил матч. Все обостряющие пасы на него - потеря мяча или замедление атаки вплоть до остановки и пас назад в лучшем случае. Какого хрена? Зе Луиш, хоть и забил, запорол несколько моментов, а казалось бы - против этих ребят он должен быть вообще король воздуха. Комбаров впереди вообще непонятно чем занимался, от того же Петковича пришла пара сравнительно нацеленных навесов, всё, что вешал/простреливал Комбаров гарантированно доставалось дефам Марибора. Пашалич - тускло, Попов - никак. Фернандо временами видимо чувствовал себя одиноко в центре поля и в общем тоже не феерил, хотя к нему, Таски и Адриано особых претензий нет... Но хрен там - во всем виноват Петкович. Ну конечно, а кто ж ещё?..
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Кинстифа
1511333510
Все же прекрасно понимали, что с Ливерпулем нам ни чего не светит, и обыграв Марибор получили бы моральное удовлетворение + очки клубные.... А в итоге Спартак как последние лохи упустили дважды победу с командой уровня фнл. не в обиду им сказано...
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Dominator777
1511335783
А кто верит? Хотя чисто теоретически шансы есть, но как показывает практика - такие шансы Российские команды (не только Спартак), как правило к сожалению не реализуют (многое зависит при сложившихся обстоятельствах от игры команд в другой паре).
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OfaZavr
1511338014
он в этом матче как раз нормально сыграл несмотря на все опасения, дело в другом как так можно из раза в раз в концовке играть.
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Scorp 63
1511339150
С таким руководством в команде "Спартак", "свиньи" постоянно будут в дерьме! Жалко болелов...
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acer2003
1511342018
С начало турнира, было ясно, что на данный момент место Спартака будет ЛЕ.Так и вышло.Чуда не произошло, всё в порядке
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