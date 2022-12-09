РПЛ высмеяла гол Петковича в ворота Бразилии

Пресс-служба РПЛ посмеялась над голом форварда сборной Хорватии Бруно Петковича в ворота Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022.
«Сработало старое правило: если Петкович на поле, то голы будут» , – написала лига.
- РПЛ имеет в виду бывшего защитника «Спартака» Марко Петковича.
- Гол Петковича помог Хорватии пройти Бразилию.
- В 1/2 финала Хорватия сыграет с Аргентиной или Нидерландами.
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Источник: телеграм-канал РПЛ